La forma como miramos y tratamos a las demás personas está influida de manera sutil por las expectativas que previamente hemos depositado sobre ellas. Y al mismo tiempo, se produce una especie de influencia oculta por la que el progreso de esas personas suele ser proporcional a las expectativas que en ellas se han puesto. De ahí que sea tan importante confiar en los demás, en sus potencialidades, en la obra que Dios puede realizar en ellos. De esta manera, ya estamos haciendo una llamada al cambio, a la superación, al crecimiento personal y de ahí la importancia de proponer un ideal de altura en lugar de conformarse con una propuesta de mediocridad. Es lo que en el ámbito de la pedagogía se denomina efecto Pigmalión.

Hemos de procurar mirar a cada persona concreta como nos imaginamos que la mira Dios. La mirada de Dios es la mirada del amor incondicional que se fija en la persona independientemente de sus valores o méritos; es una mirada gratuita de amor eterno, que permanece siempre fiel. Es preciso ver a los demás con los ojos de Jesús. La mirada de Jesús a Zaqueo reavivó su esperanza, y le llevó a la conversión del corazón. A Pedro fue una mirada dolorida, pero sobre todo compasiva, una llamada a levantarse. Para la mujer sorprendida en adulterio significó devolverle su dignidad.

El relato de la mujer sorprendida en adulterio es uno de los más conmovedores del evangelio de san Juan. Nos muestra la misericordia de Jesús frente a la hipocresía de los fariseos y la dureza de su corazón. El Maestro se encuentra enseñando en el templo cuando los escribas y fariseos le presentan a una mujer sorprendida en adulterio. La colocan en medio de todos y le preguntan si debe ser apedreada, tal como ordena la Ley de Moisés. Con esta trampa, buscan comprometerlo: si dice que no la apedreen, iría contra la Ley; si dice que sí, contradiría su conocido mensaje de amor y misericordia.

Jesús, en lugar de responder de inmediato, inclina su mirada hacia el suelo y escribe con el dedo. Luego, se incorpora y con una mirada desafiante les dice: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra» (Jn 8,7). Uno a uno, comenzando por los más ancianos, los fariseos se retiran. Finalmente, Jesús levanta su mirada hacia la mujer y le dice: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» (Jn 8,10). Ella responde: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dice: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más» (Jn 8,11). Su mirada es de misericordia y esperanza, una mirada que no minimiza el pecado, pero que ofrece una oportunidad para la conversión.

Las miradas de Jesús en los Evangelios son un reflejo de su amor. A través de ellas comunica un mensaje de perdón y misericordia, como en el caso de la mujer adúltera y de Pedro, al que el Maestro mira con compasión y ofrece una nueva oportunidad. En otras ocasiones, su mirada es una llamada a la conversión, al cambio de vida, como en el caso de Zaqueo. A los apóstoles les dirigirá una mirada de transformación y de misión, les revela su vocación y les ofrece una nueva vida. A través de sus miradas penetra más allá de las apariencias, conoce los corazones y responde con una mezcla única de verdad y misericordia: frente a una mujer condenada por la sociedad, ofrece una mirada que no solo la salva de la muerte física, sino que la libera de la vergüenza, le devuelve su dignidad y la llama a la conversión. Hoy pedimos al Señor que nos enseñe a mirar a las personas como las mira Él, que nos enseñe a no juzgar, a no condenar; que nos enseñe a no contemporizar con el pecado, pero a ser comprensivos con las personas, porque, al fin y al cabo, todos somos pecadores ante Dios. Hoy, Él nos mira con la misma compasión y nos dice: Yo no te condeno. Levántate y vive en mi gracia.