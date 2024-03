Los Legionarios de Cristo reafirman su compromiso con las víctimas y la generación de ambientes seguros

La Congregación a nivel internacional está recorriendo caminos de sanación con más de 60 personas que fueron víctimas de abusos siendo menores

Los Legionarios de Cristo rinden cuentas de sus compromisos públicos con las víctimas de abuso sexual y en la creación de ambientes seguros por cuarto año consecutivo, a través del IV Informe Verdad, justicia y sanación. En España recorren caminos de sanación con 9 víctimas a través del canal externo Eshmá y con 4 a través de la Congregación, y se ha podido apoyar a 2 personas en 2023 a través del programa de reparación económica y ayuda integral implementado en 2022. «Renovamos hoy nuestro compromiso institucional hacia todas las víctimas», afirma el P. Javier Cereceda, director territorial de los Legionarios de Cristo en España, «nos duele su dolor, y queremos estar a su lado para estar disponibles en lo que podamos ser de ayuda en sus caminos y procesos personales de sanación», asegura.

A nivel internacional, los Legionarios de Cristo han emprendido caminos de sanación con más de 60 de las aproximadamente 170 víctimas de abuso sexual contra menores de las que se tiene noticia, y con 33 a través del canal independiente Eshmá. Desde 2010, 41 personas han recibido algún tipo de reparación, 17 de ellas a través del programa de reparación económica y ayuda integral implementado en 2022.

El P. Javier Cereceda, director de los Legionarios de Cristo en España, ha presentado el IV Informe internacional Verdad, justicia y sanación en una carta en la que, a su vez, informa de los pasos dados en España para «no olvidar a las víctimas de estos abusos, y avanzar junto a ellas en nuestro compromiso de buscar la verdad, la justicia y su sanación», asegura, además de para «rendir cuentas de las acciones emprendidas en el último año con las que queremos perseverar en el compromiso de luchar por generar ambientes seguros para los menores y personas vulnerables que acompañamos en nuestra misión».

Caminos de sanación y de reparación con las víctimas en 2023

En el acompañamiento a víctimas en España, según informa el P. Cereceda, cuatro de las 10 personas que estaban siendo atendidas por el canal independiente Eshmá (denuncias@eshma.eus) han concluido un camino durante 2023, permaneciendo abiertos 6 procesos a los que se suman tres personas que contactaron en 2023 con este canal externo especializado en atención a víctimas de abuso eclesial. En total, desde que Eshmá opera en España como canal independiente para víctimas, 13 personas han sido atendidas por el mismo. Desde el canal institucional (ambientesseguros@serviciosrc.es) se acompaña a 4 víctimas.

Por otro lado, la Congregación de los Legionarios de Cristo en 2023 ha atendido en España a 2 personas a través del programa de reparación integral implementado en 2022, y a 6 a nivel internacional. Desde 2010, 41 víctimas de abuso sexual han recibido algún tipo de reparación económica, 17 a través de este programa, 3 de ellas en España.

El programa internacional y estable para la reparación a víctimas se diseñó en 2021. Se implementó en España en 2022. No conlleva condiciones para las víctimas, se les ofrece a través de los profesionales que las estén acompañando en el marco de un proceso más amplio de justicia restaurativa para sanación integral, y establece cuatro tipos de reparación: apoyo para la rehabilitación o tratamiento terapéutico, económica por el daño sufrido, subsidio para el sostenimiento mínimo vital, y otros tipos de apoyos institucionales como encuentros restaurativos. Cuenta con un comité de reparación independiente, que en España está formado por Bárbara Berreteaga, Ester Pascual y Marina Díaz-Marsá, expertas en el ámbito del derecho vinculado a la reparación por daños sufridos por víctimas, la mediación y la justicia restaurativa, y la psiquiatría, respectivamente.

Casos en España

Respecto a los casos de abuso sexual contra menor en España, el P. Javier Cereceda refiere en su carta el histórico de todos ellos, que se actualizan y publican en la página web, uno de ellos denunciado este pasado curso 2023 y puesto en conocimiento de las autoridades penales y eclesiásticas. También informa de la colaboración con los informes del Defensor del Pueblo para el Parlamento y de Despacho Cremades para la Conferencia Episcopal Española.

En total en España hay identificados 11 casos. Todos se presentaron ante la justicia eclesiástica y cuando no estaban prescritos ante la penal. Dos de estos procesos no han concluido aún. En resumen, se trata de 6 sacerdotes cuyos casos fueron identificados durante la investigación histórica en 2019, 1 religioso acusado por acoso en 2017 cuyo caso fue sobreseído en justicia penal y no sigue en la congregación; 2 casos de monitores laicos denunciados en 2014 y 2017 de los cuáles uno fue condenado y otro juzgado no culpable, y 2 casos de sacerdotes denunciados en 2022 y 2023 respectivamente, ambos puestos ante la justicia eclesiástica y uno ante la penal, y cuyos procesos son los pendientes de conclusión.

Renovación pública de compromisos: “Nos duele su dolor, y queremos estar a su lado”

El IV Informe anual también renueva los compromisos públicos 2020-2026, y reporta el avance en la definición de los objetivos para la auditoría externa que se emprenderá en 2024 sobre el trabajo reflejado en los sucesivos informes anuales.

Por su parte, el P. Javier Cereceda agradece «a todos los que luchan por iluminar las vidas de quienes han sufrido estos abusos», y renueva el compromiso institucional con todas las víctimas: «Lamentamos y pedimos perdón por el daño que han sufrido y por lo que no hemos sabido hacer para protegerlas en su momento, y para sostenerlas ahora en su caminar. Nos duele su dolor, y aunque no somos capaces de entender y vivir su profundidad, queremos estar a su lado para estar disponibles, en lo que podamos ser de ayuda en sus caminos y procesos personales de sanación», asegura.