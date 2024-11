Mártires del siglo XX en España: ninguno llegó de manera improvisada a dar la vida

Celebramos el 6 de noviembre el martirio de 11 santos y 2.117 beatos mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España

El 6 de noviembre está señalado en el calendario litúrgico nacional con una particularidad especial: celebramos en una única memoria la vida y el martirio de 11 santos y 2.117 beatos (pronto serán 2.119) mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España. Obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos; hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que vivieron hasta sus últimas consecuencias lo que el Papa Francisco nos recuerda: «Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad» (GeE 94).

Ellos han tenido especial protagonismo en las Jornadas organizadas por la Oficina para las Causas de los Santos de la CEE los días 29 y 30 de octubre, destinadas a todos aquellos que trabajan en las causas de canonización y a tantos otros que se sienten atraídos por el tema. El marco de las XI Jornadas ha sido: La santidad, una vida a contracorriente. Actualidad de Gaudete et exsultate. En torno a esta exhortación del Papa Francisco han girado todas las intervenciones de los distintos participantes.

Para prepararnos al Jubileo de 2025 el Papa ha querido convocar un Año de la oración. La memoria de los santos en general, y de los mártires en particular, puede iluminarnos en este aspecto: «El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos» (GeE 147).

Cuando te acercas a los relatos mártires del siglo XX en España es impresionante comprobar como ninguno de ellos llegó de manera improvisada a dar la vida. La mayor parte de ellos, y no hablo solo de los sacerdotes o religiosos —¡qué testimonio nos dan los jóvenes laicos de la Acción Católica o de la Asociación de la medalla Milagrosa!—, cultivaban una profunda vida interior por eso, cuando llegó el momento culminante supieron dar un paso hacia adelante. Las cárceles se convirtieron en oratorios improvisados donde los mártires templaban su alma en las últimas horas en esta tierra. Las cartas de despedida que conservamos son auténticos actos de fe que revelan como la oración y confianza en Dios sostenían la vida de todos aquellos hombres y mujeres que estaban a punto de morir por el hecho de ser cristianos.

Tampoco se improvisa el perdón ofrecido por los mártires a aquellos que los iban a matar. La grandeza del corazón que se muestra a través del perdón en un momento tan dramático como es el de la muerte no puede ser algo espontáneo, sino fruto de una gracia de Dios que se ha cultivado en el silencio de la oración.

Recordemos, para terminar, unas palabras del cardenal Amato en la multitudinaria Beatificación de Tarragona en 2013: «Los mártires nos dejan un doble mensaje; ante todo nos invitan a perdonar; tenemos que hacer memoria de nuestra capacidad de perdón. El segundo mensaje es la conversión del corazón a la bondad y a la misericordia; estamos invitados a convertirnos a diario, no solo los que se llaman cristianos sino también a los que no lo son. Todos estamos llamados a convertirnos a la paz, la fraternidad, al respeto de la vida del hombre. Así han obrado los mártires, así han obrado los santos. Es un mensaje que concierne a los jóvenes llamados a vivir con fidelidad y gozo la vida cristiana. Pero hay que ir a contracorriente. No hay miedos si permanecemos unidos a Dios (…) Perdón y conversión —continuó— son los dones que los mártires nos hacen a todo; el perdón lleva la paz a los corazones, la conversión lleva la fraternidad a los demás».