Mario Iceta, preocupado por la comunidad que sigue en Belorado: «Si una de las monjas mayores falleciese sin sacramentos, ¿quién se hace responsable?»

Publicamos otro extracto de la entrevista con el comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio. Se puede leer completa en el número de agosto de la revista ECCLESIA

En el último comunicado de la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Derio y Orduña, publicado este martes, se manifestaba una especial preocupación por las monjas mayores, que no han sido excomulgadas y constituyen la comunidad monástica católica del lugar.

Recogían que en ningún momento estas monjas habían manifestado su voluntad de adherirse al cisma y que, según sus familiares, que han podido hablar con ellas, su situación personal «les impide o dificulta expresa libremente su decisión a este respecto».

En este contexto, la Comisión Gestora ha pedido al Departamento de Bienestar social e Igualdad de la Diputación de Burgos un informe de vulnerabilidad sobre la residente, las monjas mayores como las exmonjas, para «trazar un panorama de la situación actual de todas las personas que residen dentro del monasterio de Belorado».

Precisamente, en la entrevista que publicamos íntegramente este mes de agosto en ECCLESIA —una parte fue avanzada a principios de julio—, el comisario pontificio, Mario Iceta, habla sobre las hermanas mayores. Responde así a las preguntas de esta revista.

¿Cómo están las monjas mayores? ¿Saben algo de ellas?

Para nosotros, el cuidado de las monjas mayores es un asunto esencial y de primer orden. No tengo constancia de que haya dificultades especiales en su cuidado. Me preocupa mucho la atención espiritual. Estas hermanas mayores han entregado su vida en la Iglesia católica y, por tanto, deben ser atendidas y cuidadas por el capellán con una atención católica, con la Eucaristía diaria, la confesión, el acompañamiento espiritual… Es un derecho humano fundamental. Habrá que hacer prevalecer esto, porque estas mayores no han pedido salir de la Iglesia y, por tanto, no están excomulgadas. Si nos ponemos en la tesitura de que una de ellas falleciera sin recibir los sacramentos, sin sacramentos católicos durante este tiempo, ¿quién asume esa responsabilidad? ¿Quién se hace responsable? Porque a mí se me ha otorgado esta responsabilidad y se me está impidiendo ejercerla.

¿Cómo está la vida monástica de la archidiócesis?

Están viviendo esta situación con dolor y pena, pero también esperanza. Me han escrito desde multitud de monasterios, no solo de Burgos, diciéndome que estaban rezando y ayunando por estas hermanas. Y lo siguen haciendo. La vida de las monjas y monjes que habitan nuestros monasterios es admirable y hacen un bien inmenso a la Iglesia y al mundo. Cuando pedí voluntarias para ir a Belorado a ayudar a las hermanas mayores, se ofrecieron inmediatamente. También están ayudando a nivel económico, pues han puesto un fondo para hacer frente a las deudas de las hermanas, aunque estas no han solicitado a la federación ni a la comisión ayuda para su vida ordinaria.

¿Ha afectado este caso a la vida de la Iglesia en Burgos?

Como dice san Pablo, cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Evidentemente, la Iglesia de Burgos vive esta situación con dolor, pena y preocupación; y con el deseo de que se solucione cuanto antes. Esta situación desgasta mucho a las personas, pero también es cierto que la vida de la Iglesia no gira en torno a esta cuestión. Es mucho más amplia y luminosa. Contamos con 27 monasterios de clausura, 1.003 parroquias, muchas instituciones evangelizadoras, educadoras, asistenciales, misioneras…, y el asunto del monasterio de Belorado no puede ser el centro de una vida tan rica y tan fecunda de la Iglesia en Burgos. Aquí hay magníficos laicos, familias, sacerdotes, misioneros, religiosos y personas que pertenecen a diversos carismas que viven su fe con profundidad, compromiso y gran sentido evangelizador.