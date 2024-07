Los obispos piden no despreciar ni problematizar a las personas migradas: «Evitemos reduccionismos»

En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado invitan a revisar la «actitud y comportamiento personal y social respecto a los migrantes y extranjeros»

Los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española piden a los fieles católicos que no desprecien ni problematicen a los migrantes: «Evitemos reduccionismos que, con la excusa de las legítimas diversidad de opciones o visiones políticas, agrieten la comunión entre católicos y la comunión con los más empobrecidos».

Así lo manifiestan en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el 29 de septiembre con el título Dios camina con su pueblo. Por ello, invitan a revisar la «actitud y comportamiento personal y social respecto a los migrantes y extranjeros». «No hablemos de ellos, hablemos con ellos. No lo idealicemos, pero tampoco los despreciemos o problematicemos. No son mejores ni peores que nosotros. Son nosotros», agregan.

En este sentido, el texto reconoce que en la Iglesia todavía hay «zonas de sombra en nuestro mirar y actuar personal o comunitario respecto a las personas migradas o refugiadas», tal y como ya señalaron en la exhortación pastoral Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes.

Y añade: «Elementos que vemos con preocupación y que hemos de purificar con la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. No podemos separar la vida de la fe; la práctica religiosa del actuar cotidiano; la luz del Evangelio de las tomas de decisión o posición política. Hemos de vigilar para que las ideologías no determinen ni contaminen esa mirada, no adulteren el depósito de la fe».

Precisamente, los obispos piden a todo el pueblo de Dios que lea este documento con calma, personal y comunitariamente: «Quizás nos ayude a sintonizar más con el Evangelio y con el Dios que camina con y en su pueblo. También puede contribuir a conformar ese nosotros amplio e integrador del que cada uno forma parte».

Diversidad y metizaje

También recuerdan el mensaje del Papa para la jornada, que incide en el don de la catolicidad y en la misión desde la catolicidad y el caminar juntos. «La catolicidad —dicen los prelados— nos abre a la diversidad, al mestizaje que se ha hecho realidad en tantos momentos históricos y lugares, al encuentro de culturas, diversidad en armonía, unidad y no uniformidad. Nuestro tiempo lo pone cada vez más de manifiesto».

El mensaje apunta que la imagen del camino, título de la jornada, siempre ha estado presente en el imaginario colectivo bíblico y eclesial. «La movilidad humana es una de las señas de identidad de nuestra época. Esta ha cobrado un gran impulso por la interconexión que disfrutamos. […] También en la tradición bíblica todo es movimiento, desde del principio de la creación hasta el final de la historia», explican.

Sobre esta cuestión, abunda en que la misma Iglesia está fundada en Jesucristo y sus apóstoles y discípulos itinerantes, «diversa y abierta al mestizaje desde el comienza en Pentecostés, misionera gracias a quienes migraban o viajaban abandonando en parte la seguridad de la Iglesia de referencia en Jerusalén».

Y subrayan: «Las fuentes de nuestra fe y nuestra historia no se agotan en el lugar donde nació la Iglesia, sino que brotando desde allí se han convertido en un río que da vida allá por donde pasa su corriente, extendido por todos los puntos cardinales».