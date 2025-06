OMP aumenta el dinero destinado a la misión y España vuelve a ser el país del mundo con más misioneros: «Hay que dar gracias a Dios, porque las cosas van bien»

By

Obras Misionales Pontificias ha presentado hoy en Madrid su Memoria de Actividades de 2024. El perfil del misionero español en activo muestra una edad media de 75 años, con el 53 % de mujeres y el 47 % de hombres, y destino en América Latina

Obras Misionales Pontificias (OMP) España ha presentado hoy en Madrid su Memoria de Actividades de 2024, un informe que recoge la labor evangelizadora y la cooperación económica de la institución en todas las periferias del mundo. José María Calderón, director nacional de OMP, ha querido valorar durante la presentación la generosidad de los fieles españoles y el incansable trabajo de sus misioneros, así como de todos aquellos que apoyan la misión desde nuestro país. No en vano España fue, una vez más, el país que más misioneros aportó en 2024, y «el segundo en recaudación de fondos para las Obras Misionales Pontificias después de Estados Unidos», destacando que España ha recaudado el 16% del total mundial, y habiendo alcanzado entre ambos países casi la mitad de los misioneros del mundo (45%).

Así las cosas, OMP ha subrayado el aumento en los recursos destinados a la evangelización ad gentes, que alcanzaron los 18,5 millones de euros de cooperación económica desde España en 2024. El propio Calderón ha explicado que han conseguido ofrecer «más fondos a Roma para la misión», un objetivo que no era nada fácil, pues el listón estaba muy alto, pero que se ha logrado gracias a un ligero aumento en la recaudación combinado con un descenso en los gastos generales, incluidos los de gestión y administración. Gracias a estos dos baremos, en 2024 OMP España ha podido aportar a la misión un millón de euros más que el año anterior.

La Memoria detalla que, con los fondos recaudados en 2023 y ahorrados en gastos de gestión, se han destinado 14,4 millones de euros a un total de 1.008 proyectos en 2024. Estos proyectos han apoyado los 1.131 territorios de misión que dependen del Dicasterio para la Evangelización, zonas donde la Iglesia necesita de apoyo externo. Con lo recaudado por las OMP en todo el mundo, el Papa puede apoyar cada año a todos y cada uno de los Territorios de Misión, para que el Evangelio se pueda seguir anunciando hasta los confines de la Tierra: «No somos una ONG que sale al paso de las necesidades, somos la parte de la Iglesia que ayuda a que el Santo Padre cumpla su obligación misionera», ha afirmado Calderón. El director de OMP España ha puntualizado, asimismo, que los lugares de misión han aumentado porque «en el año 2024 el Papa Francisco aumentó ocho territorios», debido a que, a medida que la vida de la Iglesia crece en territorios muy grandes, estos «se tienen que dividir, porque un solo obispo con una sola curia no puede atenderlo bien».

Las noticias son igualmente positivas en términos de recursos humanos, pues la Memoria también registra la muy estimable cifra de 9.648 misioneros españoles en 2024. De ellos, 5.624 están en activo, mientras que 4.024 se encuentran en España colaborando en la animación misionera, a la espera de destino o jubilados. El perfil del misionero español en activo muestra que la edad media es de 75 años, con el 53 % de mujeres y el 47 % de hombres. Provienen de 377 instituciones eclesiales y la mayoría (65,29%) han desarrollado su labor en América, siendo Perú (524) y Venezuela (397) los países con mayor presencia española. Entre ellos hay religiosos, consagrados y 553 sacerdotes —incluidos 75 obispos y 6 cardenales— así como 658 laicos.

Durante la presentación, el padre Heliodoro Picazo, misionero de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCHSA) con casi cuatro décadas de experiencia en Guatemala, ha compartido su testimonio. Picazo ha destacado que, si bien la colaboración económica es siempre necesario, «el aporte más importante que hemos recibido no es en dinero, sino en la oración». Al hablar de las comunidades con las que vive, ha resaltado la autenticidad de su fe a pesar de la pobreza y la inseguridad, señalando que «nosotros sabemos los dogmas y tenemos la teoría en la cabeza, pero ellos llevan el Evangelio en el corazón». Y ha afirmado que, en la evangelización, lo primero es «aprender de ellos». Al describir su vocación misionera, ha reconocido que si el destino para todos es la santidad, él la entiende como «crecimiento de uno mismo para servir, y hacerlo disfrutándolo». A pesar de las dificultades que ha vivido, ha reconocido no ir a la misión «a sufrir, sino a disfrutar», y ha compartido su enfoque sobre el servicio: «Mi oración es “Señor, ¿en qué te puedo ayudar? O por lo menos, que no estorbe mucho a tu obra”».

En otro orden de cosas, el padre Calderón también ha insistido en la importancia de la animación misionera en España, recalcando que todos los cristianos somos misioneros, no solo aquellos que se van a tierras lejanas. Ha afirmado que quienes permanecemos en España, «con nuestra oración, con nuestro sacrificio y con nuestra ayuda económica también aportamos para que la misión de Eliodoro y de toda la Iglesia misionera pueda realizarse». Y ha querido recordar que esta forma de ser misionero, aunque diferente, «no es menos importante», pues todos los miembros de la Iglesia de Cristo nos complementamos.

En este sentido, el director de OMP España ha destacado que la labor de animación misionera en España es despertar el interés por la misión universal, y también ha vivido un incremento significativo en 2024. Sin ir más lejos, la Memoria refleja un aumento en acciones como conferencias, testimonios, actividades con jóvenes y visitas a colegios. Y ha destacado que las «Misas de envío de misioneros se han multiplicado por dos con respecto al año anterior» y las de jóvenes «se han triplicado», reconociendo «el trabajo inmenso que están haciendo las delegaciones (diocesanas)».

A pesar de reconocer que la Memoria no es «perfecta», ya que algunas delegaciones no siempre envían todos los datos con prontitud y exactitud, Calderón ha afirmado que «es la mejor que existe». Y ha concluido expresando su satisfacción y gratitud: «Tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque las cosas van funcionando bien, y a los españoles, por la labor preciosa que han apoyado».