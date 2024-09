El Papa retoma las audiencias pocas horas después de su viaje más largo: «No puede haber fidelidad que no se renueve»

El Pontífice se ha reunido en la basílica de san Pedro con los participantes en la peregrinación de los Clérigos Regulares Teatinos, que cumplen este sábado 500 años

Pocas horas después de regresar de su periplo por Asia y Oceanía (Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur), el papa Francisco ha retomado sus tradicionales audiencias con grupos. Este sábado, se ha encontrado con un grupo de los Clérigos Regulares Teatinos, que celebran el quinto centenario de su fundación.

En su discurso, Francisco ha puesto el énfasis en tres aspectos: renovación, comunión y servicio. «Y me gusta hacerlo inspirándome en el lugar en el que nos encontramos y en las circunstancias en las que vuestros fundadores hicieron su profesión», ha dicho.

En primer lugar, ha hablado sobre la renovación. «La fidelidad debe renovarse. No puede haber fidelidad que no se renueve, permaneciendo fundada en lo antiguo, sí, pero al mismo tiempo dispuesta a demoler lo que ya no es necesario para construir algo nuevo, dócil al Espíritu y confiada en la Providencia. Esto es renovación».

En segundo término, ha reflexionado sobre la comunión, para afirmar que la construcción de un proyecto necesita muchas manos. «Una casa acogedora no se construye sola, sino juntos, en comunidad, valorando la contribución de todos», ha dicho.

Finalmente, se ha referido al servicio. «Los proyectos más hermosos se habrían quedado en nada si la gente, arremangada, no se hubiera puesto manos a la obra. Las buenas intenciones son estériles si no nos ponemos concretamente al servicio de los demás, con humildad, buena voluntad y espíritu de sacrificio».

Y ha concluido: «Invito a toda la familia teatina a abrazar con alegría, en el Jubileo de hoy, intenciones de renovación, comunión y servicio, siguiendo el ejemplo de san Gaetano. Gracias, muchas gracias por el trabajo que realizáis. Os bendigo y rezo por vosotros. Y, por favor, no olvidéis rezar por mí».