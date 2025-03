El Papa sufre dos crisis respiratorias agudas

Han sido causadas, ha informado el Vaticano, por una importante acumulación de moco. Tuvieron que realizarse dos broncoscopias y se reanudó la ventilación mecánica no invasiva

«El Santo Padre presentó hoy dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo». Así comienza el último parte médico de la Santa Sede, de este lunes por la tarde.

Para resolver esta situación, los facultativos realizaron «dos broncoscopias con necesidad de aspiración de secreciones copiosas». Además, tuvo que reanudarse la ventilación mecánica no invasiva.

Como nota positiva, el Papa permaneció alerta, orientado y cooperativo en todo momento. Así las cosas, concluye la nota, «el pronóstico sigue siendo reservado».

Después, fuentes vaticanas señalaron que los valores de los análisis de sangre no han cambiado, por lo que no hay leucocitosis, un dato positivo, pues no hay infección, sino que la acumulación de moco es consecuencia de una neumonía.

«Las dos crisis de hoy se debieron a la reacción de los bronquios de intentar expulsar la mucosidad que se acumula para eliminar las bacterias. El cuadro clínico del Papa sigue siendo, por tanto, complejo, con una situación abierta a crisis como las ocurridas esta tarde», se puede leer en Vatican News.