En la última Audiencia General del año el Santo Padre ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis sobre los vicios y virtudes

En este último miércoles del año, Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre los vicios y virtudes. En esta primera, se ha centrado en las tentaciones. Lo ha hecho partiendo del Génesis, de la serpiente que tienta a Adán y Eva. «La serpiente es un animal insidioso: se mueve lentamente, arrastrándose por el terreno, a veces ni siquiera te das cuenta de su presencia, esto es peligroso».

El pecado de Adán y Eva -dice el Pontífice- empieza cuando comienzan a dialogar con la serpiente. Ella desde el principio les engaña, Dios no les ha prohibido comer los frutos de ningún árbol. «Dios, en realidad, ha ofrecido al hombre y a la mujer todos los frutos del jardín excepto los de un árbol concreto, el árbol de la conciencia del bien y del mal. Esta prohibición no significa que el hombre no pueda usar la razón, sino que es una medida de sabiduría». Es como decir: «reconoce el límite, no te sientas patrón de todo, porque la soberbia es el inicio de todos los males». Esa es la mayor tentación también hoy, ha insistido el Papa.

La conclusión de este relato de la Biblia es que «el mal no comienza en el hombre de modo clamoroso, cuando un acto es ya manifiesto, empieza mucho antes, cuando se comienza a cultivarlo en la imaginación, en los pensamientos».

Por eso, ha advertido Francisco, «con el diablo no se dialoga. ¡Nunca! No se debe discutir nunca. Jesús nunca dialogado con el diablo». En el desierto, Jesús no dialogó con las tentaciones, sino con la Palabra de Dios. Pero el diablo, ha insistido, es un seductor. «No dialoguéis nunca con él, porque es más listo que todos nosotros y nos la hará pagar». A las tentaciones hay que cerrarles la puerta, la ventana, el corazón.

La propuesta en vez del diálogo es custodiar el corazón. «Que el Señor nos ayude en este trabajo. Quien custodia su propio corazón, custodia un tesoro».