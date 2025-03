Francisco desde el Gemelli: «Una sociedad justa no se construye eliminando a los nasciturus no deseados»

En un mensaje leído por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Papa se dirige a los participantes en la peregrinación del Movimiento por la Vida

Mensaje fuerte del papa Francisco en favor de la vida desde su ingreso hospitalario en el Gemelli. Lo ha hecho a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que ha leído ante los participantes en la peregrinación del Movimiento por la Vida su saludo.

«Hay aún y más que nunca necesidad de personas de toda edad que se entreguen concretamente al servicio de la vida humana, sobre todo cuando es más frágil y vulnerable; porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso; y porque una sociedad justa no se construye eliminando a los nasciturus no deseados, a los ancianos ya no autónomos o a los enfermos incurables», afirma el Pontífice.

Asimismo, afirma que «liberar a las mujeres de los condicionantes que las empujan a no dar a luz a su propio hijo es un principio de renovación de la sociedad civil»

Y reconoce el compromiso del Movimiento por la Vida en Italia, que trabaja para poner en el centro la dignidad de la persona, fundamentalmente, de los más débiles. «El concebido representa, por excelencia, a todo hombre y mujer que no cuenta, que no tiene voz. Ponerse de su parte significa solidarizarse con todos los descartados del mundo. Y la mirada del corazón que lo reconoce como uno o una de nosotros es la palanca que mueve esta planificación», agrega.

Y concluye: «Continúen apostando por las mujeres, por su capacidad de acogida, de generosidad y de coraje. Las mujeres deben poder contar con el apoyo de toda la comunidad civil y eclesial, y los centros de ayuda a la vida pueden convertirse en un punto de referencia para todos. Les agradezco por las páginas de esperanza y de ternura que ayudan a escribir en el libro de la historia y que permanecen imborrables: traen y traerán muchos frutos».