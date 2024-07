Los Papas y el deporte

José Miguel Cardoso es sacerdote y trabaja en el Dicasterio para la Cultura y la Educación, donde se encarta del deporte

Desde sus orígenes, la Iglesia siempre ha tenido una relación directa o indirecta con el deporte. No hay más que ver las cartas de san Pablo, los escritos de los Padres de la Iglesia, los decretos conciliares de la Edad Media, los documentos pedagógicos de las órdenes religiosas de la Edad Moderna o los pronunciamientos pontificios, sobre todo, desde finales del siglo XIX.

Pero si a lo largo de estos siglos la Iglesia puso «el deporte al servicio de la fe», con la explosión del fenómeno deportivo, sobre todo a partir de la Revolución Industrial y de la celebración de los Juegos Olímpicos de la era moderna (1896), el Romano Pontífice empezó a reconocer la importancia central de este fenómeno, hasta el punto de que ahora se pretende poner «la fe al servicio del deporte».

Al margen de otros pronunciamientos puntuales en el pasado1, una referencia pontificia explícita es la encíclica Rerum novarum (1891) del papa León XIII, que deja la primera semilla de lo que sería la proliferación de asociaciones deportivas católicas, al referirse a la importancia de crear asociaciones que, en virtud del progreso de la cultura, responda a los nuevos hábitos y necesidades de la existencia humana2.

A lo largo del siglo XX, entre el papa Pío X (1903-1914) y el papa Juan Pablo II (1978-2005)3, encontramos un creciente interés por este fenómeno a través de los numerosos pronunciamientos pontificios. En ellos, la Iglesia, a través de la voz de los Papas, presenta una visión del deporte basada en la centralidad de la persona humana, el respeto de su dignidad, su crecimiento integral, su educación, su relación con los demás, capaz de realizar el valor de universalidad que hace del mensaje deportivo un instrumento de promoción de valores como la fraternidad, la solidaridad y la paz. La pregunta de Pío XII a los atletas italianos en 1945 es emblemática: «¿Cómo podría la Iglesia no interesarse (por el deporte)?»4.

Lo curioso es que no solo el Papa se interesaba por el deporte, sino que el deporte también se interesaba por el Papa: fueron muchas las audiencias privadas de equipos deportivos con el Santo Padre, la organización de eventos deportivos con su presencia (incluido el deporte paralímpico), la organización de pruebas en el Vaticano (por ejemplo, el paso del Giro de Italia) y la dedicación de eventos o espacios deportivos con nombres papales5.

Otro detalle curioso son los apodos deportivos dados a algunos Papas: León XIII (el Papa nadador), Pío X (el Papa deportista), Pío XI (el Papa montañero), Juan XXIII (el Papa olímpico, por acoger a los atletas en los Juegos Olímpicos de Roma 1960), Juan Pablo I (el Papa ciclista), Juan Pablo II (el Papa polideportivo) y Francisco (el Papa hincha, por ser socio del club San Lorenzo de Almagro en Argentina)6.

En medio de todo ello, se encuentra la referencia crucial del Concilio Vaticano II, apelando a las tareas más urgentes de los cristianos en relación con la cultura: «El tiempo libre debe emplearse bien, para el descanso del espíritu y la salud del alma y del cuerpo, (…) también con ejercicios y manifestaciones deportivas, que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en la comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres de todas las clases, naciones y razas»7. En el Año de la Redención de 1984, celebramos el primer Jubileo del Deporte (12 de abril), acontecimiento que se repitió el 29 de octubre de 2000 (en el mismo contexto jubilar), en un encuentro del Santo Padre con deportistas en el Estadio Olímpico de Roma.

Pero de todos los Papas, podemos admitir que el papa Francisco es probablemente uno de los más interesados en el deporte, dadas sus numerosas audiencias privadas y discursos sobre el tema. Como él mismo afirma explícitamente: «La Iglesia, precisamente porque el deporte testimonia importantes cualidades de la persona, no puede ignorar los datos humanos estrictamente ligados a la actividad deportiva»8. De hecho, podemos admitir incluso un estructurado «magisterio deportivo» del papa Francisco, articulando el deporte con diferentes ámbitos: el deporte como metáfora de la vida9; el deporte y la economía10; el deporte y la educación de los jóvenes11; el deporte y la cultura del encuentro12; el deporte y la paz13; el deporte y la vida cristiana14.

En definitiva, como explica el mismo Santo Padre, existe una relación intrínseca entre «deporte y santidad». Del mismo modo que nadie nace campeón, nadie nace santo. Es el camino del entrenamiento disciplinado a lo largo de la vida el que permite alcanzar esta meta15. Y es por esta corona incorruptible por lo que el cristiano debe correr y esforzarse cada día (1 Co 9, 25). Por eso, bienaventurados los que practican el deporte, porque de ellos es también el reino de los cielos (Mt 5, 3; GS 1; EG 115).

