Rosario González Martín (Cátedra Pro+Tejer): «Los abusos de conciencia y de poder tienen la gravedad suficiente para ser abordados en sí mismos»

La directora de esta cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid explica que el objetivo es dar respuesta desde la investigación a este problema

Rosario González Martín es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y también terapeuta de familia. A lo largo de su trayectoria, ha podido comprobar el sufrimiento de personas que han sido tocadas por el abuso. Una realidad que ahora abordará todavía más directamente como directora de la cátedra extraordinaria Pro+Tejer en la Universidad Complutense de Madrid que, con el apoyo de Porticus, intentará dar respuesta desde la investigación a los abusos de poder y conciencia en ámbitos trascendentes.

¿Cómo surge esta cátedra y su implicación en ella?

Estas cuestiones me importan y me preocupan. Además, conozco desde hace años a Miguel García Baró y he participado en proyectos de investigación que él ha dirigido. Cuando él entra a formar parte de Repara, compartimos inquietudes y le propongo que el trabajo que se hace en atención y acompañamiento tenga un eco en el ámbito de la reflexión, el estudio y la investigación para profundizar en el tema y para generar acciones formativas y publicaciones. Duele que en un espacio de tal grandeza se pueda hacer sufrir a las personas a este nivel.

¿Se trata el abuso de forma general o solo en el ámbito religioso?

Lo tratamos de forma general, aunque con las especiales características de los espacios que tratan la trascendencia. Esto no quiere decir que no tengamos en cuenta otros ámbitos, pero nos queremos centrar en los de naturaleza trascendente.

El trabajo de la nueva cátedra va a abordar fundamentalmente el abuso de poder y de conciencia. ¿Por qué es importante hacerlo?

Nos escandalizamos cuando surgen abusos en el ámbito sexual, y es cierto que es la perversión con todas las letras. Pero hay que ver qué se produce en ese contexto para que se pueda llegar a ese extremo. Cuando lo observas, caes en la cuenta de que, previamente, siempre hay un abuso de poder y de conciencia. Por otra parte, los abusos de conciencia y de poder tienen la gravedad suficiente para ser abordados en sí mismos. El Papa ya dijo que están en el inicio del abuso sexual. Creo que es importante abordarlos y trabajarlos.

¿Cuáles son los objetivos de esta cátedra?

En primer lugar, investigar los abusos que se producen en los ámbitos trascendentes y reflexionar sobre los contextos, usos y costumbres que los favorecen. Y ayudar a que la población sea capaz de reconocerlos, no tolerarlos y afrontarlos positivamente, promoviendo una educación saludable y una espiritualidad sana.

¿Cómo van a lograrlos?

Tenemos un seminario de investigación mensual, en el que abordamos las cuestiones que están alrededor de los abusos de conciencia y de poder desde distintas perspectivas. Y tendremos una jornada anual. La primera la acabamos de celebrar. Además, hay una vinculación con las víctimas, pues esta reflexión tiene que nacer de su experiencia y de la comprensión del contexto en el que se producen los abusos.

¿Quién forma parte de este proyecto?

Están implicadas personas de la Universidad Complutense de Madrid y tenemos una vinculación estrecha con Repara. También hay investigadores que proceden de otros espacios y ayudan a que las investigaciones de la cátedra tengan coherencia, consistencia, visibilidad y proyección. Además de estas investigaciones, queremos generar publicaciones propias de la investigación, formación y guías.

En ocasiones, el abuso de poder o de conciencia puede ser difícil de identificar, ¿no?

La idea de la investigación es, precisamente, aglutinar todo lo que ya se está haciendo a nivel internacional y nacional para que podamos discriminar y comprender mejor, ver cuáles son los riesgos, qué facilita el abuso de conciencia y de poder y cómo limitarlos. Por otro lado, es importante aprender a no vivir tan cerca del precipicio. Debemos ampliar los márgenes de la prevención y adentrarnos en lo saludable, y así estar cada vez más lejos del abuso[MG1]

Citaba antes que recientemente se celebró la primera jornada de la cátedra. ¿De qué ha tratado?

Ha tenido un carácter fundamentalmente interno, para escucharnos entre los investigadores y generar fuerza en un proyecto común. Hemos abordado aspectos más antropológicos, de comprensión del fenómeno. También hemos atendido a la experiencia del proyecto Repara y hemos invitado a personas que han tenido experiencias relacionadas con el abuso de poder y de conciencia. Ha habido, además, una parte centrada en el tratamiento de la víctima, una reflexión sobre el papel del derecho y un acercamiento a la comunidad y sus narrativas, es decir, cómo funcionan las comunidades ante los abusos de conciencia y de poder.

¿Cuáles han sido las conclusiones?

Las experiencias de abuso sobrepasan. Esto es importante, porque el sufrimiento de las personas es real. Y no es grato acercarse a estos temas. Pero también descubrimos que, por ello, tiene que ser abordado de forma seria en todos los contextos de la Iglesia. Desde el punto de vista antropológico, es clave señalar que todos somos vulnerables, en el sentido de que no hay una característica de la víctima que la haga ser candidata. A veces, se cargan las tintas sobre la víctima y no debe ser así. La cualidad específica aquí es la del abusador y la del contexto del abuso. Por tanto, es clave comprender las características de los contextos que favorecen los abusos.

¿Cuáles son?

Por ejemplo, la confusión de fuero interno y fuero externo, la experiencia religiosa que no fomenta la libertad y el crecimiento de la persona, sino la infantilización, o la dificultad de las comunidades para generar verdaderos espacios de libertad. La libertad y la apertura son fundamentales.

Hablamos una cátedra en una universidad pública, pero hay muchas personas de Iglesia vinculadas a ella.

Hay todo tipo de personas y esto puede aportar claves con las que no contábamos. A su vez, que haya gente muy implicada del ámbito directamente religioso ayuda a una comprensión profunda de la experiencia Si somos capaces de ver y afrontar nuestras sombras, podremos dar más luz