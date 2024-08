La Mariápolis deja en Oviedo su aroma de familia

La cita del movimiento de los Focolares ha reunido a 340 participantes con la promoción de la fraternidad como objetivo y el lema ‘En camino para el encuentro’

Oviedo ha acogido del 25 al 28 de julio la Mariápolis 2024, una propuesta de los Focolares con momentos de reflexión, intercambio e interioridad, excursiones, talleres, mesas redondas y convivencia entre personas de todas las edades. Todo ello en un ambiente de familia que se construye entre todos.

Los 340 participantes del evento, inspirados por el lema «En Camino para el encuentro», se han ejercitado en la tarea de acoger al otro con sus diferencias y peculiaridades; crear familia con cualquiera dentro y fuera de la Mariápolis; practicar el diálogo desde la escucha, la aceptación y la estima; y en sembrar la fraternidad afrontando las dificultades y practicando la reconciliación.

Las actividades centrales tuvieron lugar en la doble sede del Palacio de exposiciones y congresos Ciudad de Oviedo y el Seminario Metropolitano, pero el evento se extendió por otros lugares del Principado para conocer su entorno asturiano y cultura. El encuentro intergeneracional llevó, por ejemplo, a un grupo de niños a cantar, bailar y dibujar junto a los ancianos de una residencia, mientras un grupo de los adolescentes recorría las calles de Oviedo en una emocionante gimkana.

Un participante venido de Sevilla resumió así el espíritu del encuentro: «Había oído hablar superficialmente de vosotros, pero aquí os he conocido con hechos concretos. He encontrado una familia, una gran familia, que me ha abierto sus puertas en las reuniones, excursiones, intercambios… No he descubierto solo el amor de Dios y la confianza que puedo depositar en Él. Ahora soy consciente de ese amor profundo que se ha alojado dentro de mí».