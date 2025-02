La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la vida presenta la campaña Matrimonio y más 2025, con el lema “Llena su corazón, hazlo latir”

El viernes 14 es san Valentín, el día para celebrar el amor. Una efeméride que llega justo una semana después del Congreso de Vocaciones, en el que se ha puesto de manifiesto que la vida es vocación. Sin perder esto de vista, la Conferencia Episcopal celebra del 14 al 21 de febrero la Semana del Matrimonio con la cuarta edición de la campaña “Matrimonio es más”.

Miguel Garrigós, director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha explicado en la presentación de la campaña que con el lema de este año “Llena su corazón, hazlo latir” quieren mostrar la belleza del matrimonio y no caer en lo que el Papa llama la «pastoral del lamento». El mensaje va dirigido a dos públicos distintos; por un lado, a aquellas personas que piensan tener una relación estable, y por otra, a las parejas en crisis que quieren acabar la relación. Esto responde a las dos grandes preocupaciones de la subcomisión: el descenso del número de bodas y el aumento de los divorcios.

La campaña busca ser propositiva porque, explica Garrigós, «estamos convencidos de que el corazón está hecho para un amor para siempre». En tres vídeos se narran tres momentos de la historia de Edu y Mónica, una pareja real. El primero cuando se conocen, el segundo la continuación con la declaración y el compromiso. El tercero muestra como es el matrimonio y la vida compartida, cuando se descubre que «la verdadera receta no son los momentos perfectos, sino los momentos compartidos porque el amor no elimina el dolor, pero lo transforma».

El objetivo, por tanto, es visibilizar la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza, cargada de valores como la felicidad, el amor, la entrega, la realización personal, el proyecto común, la estabilidad o la apertura a la vida. Por primera vez, el proceso creativo ha corrido a cargo de estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de Comillas, con la producción de Ábside Media Producciones. Carlota Mariño, en representación del equipo creativo, ha explicado que el eje de la campaña es el latido de un corazón que transmite emociones profundas sobre las relaciones humanas como metáfora de los momentos clave de la vida.