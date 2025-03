The Chosen: la semana que ha cambiado la Historia

Madrid acoge la Premiere europea de la última temporada de The Chosen con la presencia de los actores principales

La primera escena del primer capítulo de la quinta temporada de The Chosen -igual que el título de todo este tramo final- representa una conversación mantenida entre Jesús y sus 12 apóstoles en la última cena. Un inicio que desvela no solo el final sino también la trama, de los siguientes capítulos y de la vida de cualquier ser humano: el final -y no hay spoiler- es feliz. En plena Cuaresma y a pocas semanas de celebrar la Pascua, gran parte del casting de The Chosen, ha pasado por los cines Callao de Madrid para presentar la narración de la que es «la semana más importante de la historia» según explica Dallas Jenkins, creador de la serie.

Es la primera temporada de las cinco que se han estrenado que llegará primero a los cines, en nuestro país lo hará el 10 de abril. Lo hace tras el éxito cosechado en las cuatro temporadas anteriores, que empezaron financiándose a través de crowdfunding (un sistema de donaciones por internet) y emitiéndose en una plataforma propia. Él estreno europeo, celebrado en la capital española ha sido por todo lo grande, con la presencia de medios generalistas, rostros conocidos e incluso un pequeño concierto del grupo musical de Hakuna. Los centenares de personas de todas las edades agolpadas ante el photocall instalado en la plaza, así como la larga cola para entrar al primer visionado, sin contar a todos aquellos que se han quedado sin entrada, demuestran que la estrategia ha sido un acierto. Y sobre todo que la historia de Jesús de Nazaret es interesante para todo el público, y no solo el creyente. Porque como dice Jesús a sus discípulos en ese primer capítulo, después de la tristeza vendrá una alegría que durará para siempre.