Todo listo para la II Fiesta de la Resurrección: la ACdP espera superar los 60.000 asistentes del año pasado

El papa Francisco secundó de inmediato la iniciativa. Juan Peña cerrará, con su Salve Rociera, un concierto en el que participarán Hakuna, Modestia Aparte y Marilia, de Ella Baila Sola

Tras el éxito de la primera edición –60.000 espectadores–, mañana vuelve a Madrid la Fiesta de la Resurrección. La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha organizado otro evento masivo en la capital de España para celebrar, con música y diversión, el acontecimiento más importante de la historia: la resurrección de Cristo. Este gran concierto, abierto a toda la sociedad y con acceso libre para todo el que desee compartir esta alegría, tendrá lugar mañana sábado, 6 de abril, en la Plaza de Cibeles a partir de las 18:30 horas. La organización ha comunicado, asimismo, que se colocarán varias pantallas con altavoces a lo largo del Paseo de Recoletos, en previsión de la enorme asistencia y para que todos los simpatizantes puedan disfrutar de las actuaciones. «Es una celebración que ha venido para quedarse: queremos que cada año se siga celebrando, y que coja cada vez más y más fuerza», ha señalado Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP.

Modestia Aparte y Marilia —cantante de Ella Baila Sola— son las grandes novedades del cartel, y se unen al elenco que triunfó en la edición inaugural, en el que destacan Hakuna Group Music y Estenez. Al igual que el año pasado, cerrará, tras la interpretación de todos los artistas, el cantante Juan Peña entonando la Salve Rociera, para muchos el momento más emotivo de la jornada. «Para mí, participar en la Fiesta de la Resurrección es muy importante», reconoce a ECCLESIA. «Estar rodeado de gente que tiene el mismo amor que yo a Dios es tremendamente importante. Me gusta hablar con Él, agradecerle todo lo que me ha dado, es alguien que está muy presente en mi día a día. Es todo en mi vida», agrega. También actuará el grupo británico HTB Worship (Alpha), con el objetivo de poner de relieve «que se trata de una fiesta para todos los cristianos, no solo para los católicos, porque la resurrección es una fiesta ecuménica». Sobre el escenario de Cibeles también desfilarán DJ El Pulpo y DJ Padre Guilherme —el sacerdote DJ de la JMJ de Lisboa 2023—. El concierto volverá a estar presentado por el popular creador de contenidos Nachter, acompañado por el presentador de televisión y radio Jota Abril.

La Fiesta de la Resurrección supuso todo un hito en 2023 gracias a su innovadora apuesta por celebrar de forma pública y festiva la victoria del Señor, aderezada con una propuesta musical de calidad y que encontró una gran respuesta en la enorme afluencia de público de todas las edades que asistió a la cita. Aparte de quienes acudieron de manera presencial, la primera edición reunió una audiencia de más de 50 millones de personas a través de las redes sociales, donde se generaron más de 44.500 interacciones, más de 4.500 menciones –82% de tono positivo–, y 398 noticias en un total de 155 medios de comunicación a ambos lados del Atlántico.

Para el secretario de comunicación de la ACdP, Pablo Velasco, esta gran fiesta

«refleja el carisma de la Asociación Católica de Propagandistas. En enero de 2023 nuestro presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, en audiencia privada con el papa Francisco, tuvo ocasión de exponerle el proyecto, el cual secundó de inmediato. El año pasado fue un gran éxito, no sólo por reunir a más de 60.000 personas, sino porque todo salió bien: fue un evento fresco, divertido y emocionante. No hay que olvidar que se trató del primer gran acto público que una realidad eclesial llevó a cabo en las calles de la capital española, después de la Jornada Mundial de la Juventud».

El año pasado, el papa Francisco envió a los organizadores y participantes de la Fiesta de la Resurrección una carta en la que los animaba a «responder con la música al inmenso don que el Señor nos hizo con su Resurrección». El Santo padre terminaba su texto con un “si quien canta reza dos veces, no se olviden de cantar por mí. Y, adelante: “¡Canten y caminen!”».

Fernando López, voz y guitarra de Modestia Aparte, asegura que este evento, al ser tan familiar, «es muy bonito, porque los padres, que ya tenemos una edad, hemos crecido con la música de Modestia y ahora, desde hace algunos años, se están enganchando los hijos, incluso los universitarios. Compartir algo así, tan intergeneracional, es sorprendente y muy agradable para el grupo. Es un privilegio que el público nos acoja así». Además, recuerda que «nosotros empezamos como un grupo de amigos cuando éramos muy jóvenes, e incluso nuestro batería, Portu, era estudiante del CEU, así que va a ser muy bonito participar ahora en este concierto».

Por su parte, la cantante Marilia remarca que «este concierto va a ser una ocasión preciosa, porque será una fiesta intergeneracional». «La música tiene algo especial que nos une, que traspasa todas las fronteras y todas las creencias, y que nos toca el corazón. Estoy convencida de que el amor nos hace humanos, nos hace mejores, y la música nos ayuda a vivirlo más a fondo», agrega.

En lo que respecta a Hakuna Group Music, los artistas Macarena Torres, Nacho Sánchez y Santiago Escobar esperan que se repita «el buen ambiente entre todos los que vinieron a vernos, y también en el backstage, porque todos estábamos allí por una causa mayor a nosotros mismos: la Resurrección». Se trata, en opinión Torres, de una ocasión para mostrar públicamente «que los cristianos sabemos disfrutar de una muy buena fiesta, porque estamos celebrando que el cielo ha empezado en la tierra, que todo tiene sentido porque Cristo ha resucitado, y que gracias a Él podemos ver como algo bueno cada cosa que nos pasa en el día a día».

Por último, la joven promesa del pop español, Estenez, artista anteriormente conocido como Grilex, apunta que esta convocatoria servirá una vez más «para fomentar, a través de la música, un mensaje diferente a lo que estamos acostumbrados: de esperanza, de amor, de compasión, de respeto…». «La música es el idioma de Dios», sentencia. Por ese motivo, «queremos que quien vaya pueda sentir que no está solo, y entender que merece la pena vivir la vida sin máscaras, porque la Resurrección tiene algo que ver con nosotros y que incluso podemos morir dentro de nosotros mismos para resucitar de nuestras cenizas».