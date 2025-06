XV Congreso Teológico Pastoral: “Hacia una cultura vocacional: ¿para quién soy?”

By

Queridos hermanos:

Este sábado 14 de junio tendrá lugar el XV Congreso Teológico Pastoral en nuestro Seminario Diocesano. Esta cita, reservada en nuestra agenda diocesana desde el inicio de curso, clausura de alguna manera el año pastoral. Ahora que se aproxima, me gustaría animaros a todos a participar en este encuentro que con tanto interés preparamos para caminar juntos en un mismo sentir.

El lema del Congreso será “Hacia una cultura vocacional: ¿para quién soy?”, y pretende dar traslado y aplicación a nuestra diócesis del gran Congreso de Vocaciones de la Iglesia española celebrado el pasado mes de febrero en Madrid. Nos ayudarán en este objetivo tres ponentes: D. David Flores, Delegado de pastoral vocacional, y la Hermana Encarna Barroso, directora del Colegio Sagrado Corazón. Ambos participaron en el Congreso de Madrid y pueden transmitirnos todo lo aprendido y vivido; y Chito Morales, miembro de Brotes de Olivo que, con la música, pone en movimiento nuestro espíritu.

“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Unigénito” (Jn 3,16). También a cada uno de nosotros, Dios nos ha “entregado” al mundo por amor, como a su propio Hijo. “Ser entregados” no es una opción entre otras; es nuestra condición desde que el Señor nos llamó a la existencia. Todos tenemos esta vocación fundamental de ser para los demás. No es un privilegio para escogidos, ni una rareza para personas especiales, ni una decisión valiente de unos pocos osados. Sin esta vocación no solo perdemos el sentido de la vida sino su misma esencia.

La verdad revelada nos dice que hay más alegría en dar que en recibir (Hch 20,35); que ganamos la vida cuando, en lugar de dar cosas, nos damos a nosotros mismos; y que la auténtica dicha no está en el éxito, el tesoro o el poder de este mundo, sino en ganar la vida eterna (Mt 16,25-26).

El Congreso teológico-pastoral a final de curso se convierte en una oportunidad especial para agradecer la responsabilidad compartida en la misión y fortalecer la comunión en nuestra Iglesia particular de Coria-Cáceres.

Culminaremos la jornada todos juntos con la celebración de la Eucaristía en la Capilla Mayor del Seminario, para expresar la alegría de nuestra fe, compartida, vivida y celebrada.

Nos vemos el próximo sábado 14 de junio en el Seminario para una jornada de encuentro diocesano, para una fiesta de toda la Iglesia y para animarnos en el camino compartido.

Que el Señor os bendiga,