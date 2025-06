Y nosotros, ¿qué tenemos que decir?

Ante la situación política de nuestro país un amigo nos provoca a plantearnos si queremos participar de una de las manifestaciones que se han convocado. Es el primero que hace una propuesta que va más allá de la queja y las conversaciones sobre el hartazgo que provoca cada revelación de informes y medios.

La propuesta no se me va de la cabeza, si voy ¿qué reclamo? Y rápidamente se abre paso otra pregunta que me deja todavía más intranquila. Puede ser justo quejarse, es justísimo manifestarse, pedir una rendición de cuentas. Es más, es necesario. Escribía hace unas semanas el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, una Tercera de ABC en la que decía que como cristianos «debemos tomar postura ante las cosas que vemos, oímos, sufrimos o gozamos con el consiguiente avance o deterioro del tejido social de nuestro pueblo». Y añadía: «no hace falta militar en un partido con siglas para decir estas cosas cuando el declive moral amenaza la entera sociedad en su convivencia y su democracia demoliéndolas. Basta la conciencia moral de quien no se arredra ni acobarda para hacer oír nuestra palabra y hacer visible nuestra presencia cristiana».

Ya lo hizo don Quijote, de una forma un tanto grotesca, cuando frente a un grupo de presos encadenados camino de las galeras para cumplir condena, no duda en liberarlos -porque quiénes somos los hombres para impartir justicia- después de haberles preguntado uno a uno quiénes eran. ¿Y nosotros? Somos ciudadanos de España, que participan en la vida social y política del país y a los que les ha pasado algo -el encuentro con Cristo, que dota de significado la vida- que define su identidad y su forma de ser, de estar y de decir algo al mundo. Es desde esa definición completa de quién soy que quiero decidir manifestarme o no, buscar una palabra nueva que decir a lo que nos tiene hastiados, construir y pensar en el bien de todos. Y desde donde hablar con un amigo que propone, “vamos a mirar esto con seriedad”.