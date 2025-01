Álex Rosal, premio CEU Ángel Herrera por la difusión de la cultura católica: «Hay que ser profetas para alertar del caos y anunciar a Jesucristo»

ECCLESIA repasa con el periodista, galardonado junto al escultor Etsuro Sotoo, la labor de los medios de comunicación para mantener la integridad y búsqueda de la verdad frente a las presiones políticas y los intereses económicos

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha otorgado ex æquo el premio CEU Ángel Herrera al escultor japonés Etsuro Sotoo y al periodista español Álex Rosal en la categoría Difusión de la cultura católica. Con este galardón, se destaca la notable labor de personas y/o entidades que defienden los principios y los valores del cristianismo desde sus respectivos ámbitos profesionales.

Etsuro Sotoo acredita un merecido reconocimiento mundial por ser el escultor jefe de la Sagrada Familia, tras haber comenzado a trabajar en España como picapedrero hace más de cuatro décadas. Su relación artística y laboral con el templo le llevó a convertirse al catolicismo en 1991: «Antes de mi conversión sentía que, cuando iba a trabajar, entraba en casa ajena. Después de convertirme, sentía que mi lugar de trabajo se había convertido en mi casa».

Sotoo ha realizado unas 500 esculturas en la basílica barcelonesa, algunas de las cuales, como los pináculos coronados con coloridas frutas, simbolizando que «el alma debe dar fruto», han sido valoradas por el jurado como muestra de su comprensión de la fe católica. El artista japonés describe su labor escultórica como una búsqueda espiritual, señalando que cada obra revela una verdad que ya existe.

Una larga trayectoria en medios

Por su parte, el periodista Álex Rosal ve reconocida su larga trayectoria en los medios de comunicación promoviendo la fe y la cultura cristiana. Como periodista y fundador de la revista Chesterton, ha contribuido también en el panorama mediático católico en España con publicaciones en Alfa y Omega y ABC, promoviendo la fe y la cultura cristiana. Actualmente, es director de Religión en libertad, preside el Grupo Libres y la Fundación Nueva Evangelización para el Siglo XXI, donde se impulsan iniciativas que fomentan la difusión de la fe y los valores católicos.

A lo largo de su carrera, Rosal ha ocupado diferentes cargos como el de director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española y delegado episcopal de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Madrid. El premiado expresa su «alegría» y gratitud por el reconocimiento, en declaraciones a ECCLESIA: «Para mí, es un motivo de orgullo y satisfacción, por su prestigio. Y, sobre todo, también de agradecimiento a Dios por lo que supone, porque, al final, todo lo que yo hago se debe a los dones y carismas recibidos del Señor. Yo no me puedo vanagloriar, porque simplemente tengo que dar el “sí”. Viendo mi fragilidad, mi pecado y mi pobreza me doy cuenta de que el Señor con su gracia es quien hace las buenas obras. Hoy más que nunca entiendo eso de que “todo es gracia”». Por su parte, Sotoo ha agradecido el galardón distinguiendo que «muchas veces a lo largo de mi vida he luchado solo en el campo de la espiritualidad; con este premio me siento abrazado y acompañado».

Sobre la necesidad de que haya cristianos en la comunicación, Rosal señala que «el oficio de periodista que difunde la cultura católica tiene una doble vertiente: nuestra función es, por una parte, ser profetas en este mundo un poco caótico donde las ideologías tóxicas están llevando a mucha gente al precipicio vital, que nos prometen el paraíso, pero que realmente nos están llevando a un infierno en vida; y, por otra parte, la acción, anunciar que hay otra manera de vivir, que hay otra fuente donde beber, que sana y te conduce a la felicidad también en esta tierra». A su juicio, desarrolla, «las dos facetas son importantes», pues «en la búsqueda de la verdad hay que alertar a los que nos rodean a través de nuestros altavoces de todo aquello que nos puede perjudicar y anunciarles a Jesucristo, el Evangelio y todo el camino de la cosmovisión cristiana».

Todo ello en un mundo, en el de la prensa y los medios de comunicación, donde no solo se hace difícil defender la verdad, sino encontrar empleo, máxime si uno se significa con sus ideales y compromisos vitales en Cristo. «Hay muchos intereses desde el punto de vista económico o político o de otro tipo… El comunicador cristiano tiene que darse cuenta de que, si quiere ser libre y vivir en la verdad, si quiere ejercer su profesión de forma honrada y conforme a su conciencia, tiene que poner límites a esas presiones, evitando caer en la dinámica de tantos medios de comunicación que se venden por un plato de lentejas y arrastran a sus periodistas. Ahora que tanto se habla de la corrupción política, desgraciadamente también tenemos que hablar de una cierta corrupción en el mundo de la comunicación, que a todos nos afecta y de la que casi nadie quiere hablar: cómo muchas veces nos arrodillamos ante ciertas presiones políticas o de poderes económicos a cambio de un dinero para cambiar nuestra propia línea editorial. Eso también es algo en lo que el comunicador cristiano tiene que dar ejemplo y darse cuenta que para vivir con libertad, en verdad, con independencia, muchas veces tiene que realizar sacrificios, que en ocasiones pueden llegar a ser un martirio diario», sentencia Rosal.

Los premios

Con los Premios CEU Ángel Herrera, la Fundación Universitaria San Pablo CEU reconoce la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común. Este año celebra la XXVIII edición de estos galardones que se conceden anualmente en diferentes categorías entre las que destacan: ética y valores, solidaridad, alumni, colaboración empresarial en el ámbito educativo, a la solidaridad, cooperación al desarrollo y emprendimiento social, al mejor trabajo periodístico en materia educativa y a la innovación educativa en el sector tecnológico, entre otros.