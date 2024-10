Arranca el mes de celebración del Domund, cuyo epicentro se sitúa este año en Córdoba

La exposición El Domund al descubierto se encuentra albergada en el Patio de los Naranjos de la Iglesia Catedral; el 15 de octubre tendrá lugar el pregón a cargo de monseñor Juan José Aguirre y los actos culminarán con la colecta mundial el domingo 20

La Iglesia que peregrina en España ha presentado la edición de El Domund al descubierto correspondiente a 2024, que tiene como epicentro la ciudad de Córdoba. El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, se ha mostrado muy contento de acoger la ya tradicional exposición «desde Córdoba para toda España». Porque, a su juicio, «la misión no son palabras, teorías o colectas: la misión es una vida», «una de las gestas más importantes» de la humanidad. Y ha recordado con especial cariño a los cerca de 200 misioneros de su diócesis, en especial a las familias en misión que se van con sus hijos a los lugares más recónditos.

La exposición albergada en el Patio de los Naranjos de la Iglesia Catedral de Córdoba consta de paneles explicativos sobre la historia del Domund, y una radiografía de la actualidad de la misión de la Iglesia, acompañada de fotografías de misioneros. Además, las clásicas huchas del Domund están expuestas en varias vitrinas, junto con representaciones de la Virgen María de diversas culturas. La exposición hace también un homenaje a los misioneros cordobeses, y tiene un guiño con los más pequeños.

«Venir aquí es emocionante, porque nos retrotrae al recuerdo de la niñez», ha reconocido durante la inauguración el alcalde de la ciudad, José María Bellido, quien, al ver las huchas antiguas del Domund en la exposición, ha recordado cómo salía con sus amigos a pedir con ellas por las calles.

Por su parte, Antonio Evans, delegado de misiones de Córdoba y el más veterano de España, ha detallado el resto de actos, dirigidos a todos los públicos, entre los que destaca el pregón del Domund. Este año, el pregonero será monseñor Juan José Aguirre, misionero obispo emérito de Bangassou, y será presentado por el tenista paralímpico Cisco García. El pregón tendrá lugar el martes 15 de octubre en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a las 19:30.

Además de estas celebraciones, Obras Misionales Pontificias entregará también en este mes de octubre sus premios misioneros, que tienen como nombre a dos de sus fundadores, que son beatos. El Premio Beata Pauline Jaricot, nacido para reconocer a misioneros que hayan destacado especialmente, se entregará a la hermana Milagros García López, religiosa adoratriz al servicio de las mujeres víctimas de prostitución en Cabo Verde. Y el premio Beato Paolo Manna, que distingue a personas o instituciones que estén dando a conocer la labor de los misioneros desde España será para Radio María en su 25 aniversario. Este año se entregarán en Madrid el viernes 18 de octubre, en el espacio All in One de Caixabank a las 9:30 horas.

Por último, el domingo 20 de octubre se celebrará en todo el mundo la Jornada del Domund, en la que, además de promover la oración, se hacen colectas en todas las diócesis del mundo para sostener el trabajo que la Iglesia realiza en los 1.126 territorios de misión.