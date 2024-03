El Arzobispado de Toledo reitera las llamadas a la comunión efectiva y afectiva con el papa Francisco

Ha lamentado las afirmaciones «que lesionan la comunión de la Iglesia» de dos sacerdotes a través de las redes sociales

El Arzobispado de Toledo ha hecho pública una nota este miércoles en las que sale al paso de los comentarios de dos de sus sacerdotes en redes sociales. En ella, reitera las llamadas a la comunión efectiva y afectiva con el papa Francisco y señala que no se excluyen medidas de corrección.

A continuación, reproducimos la nota completa:

Ante las noticias sobre las intervenciones recientes y públicas de dos sacerdotes de esta archidiócesis, el Arzobispado de Toledo manifiesta lo siguiente:

1. El profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre.

2. Se ha comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones que lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios.

3. El Arzobispado de Toledo no se responsabiliza en absoluto de las declaraciones vertidas en ese canal de YouTube, que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunión efectiva y afectiva con el Sucesor de Pedro que tanto el Sr. Arzobispo como su Obispo auxiliar han realizado en diversas ocasiones en los últimos meses.

4. No se excluyen otras medidas de corrección respecto de aquellos que están llamados a ser ministros de Cristo, al servicio de la unidad y la vida evangélica en la Iglesia, evitando toda conducta que desdiga de su estado.

5. Agradecemos el trabajo y la dedicación que siempre ha distinguido al presbiterio diocesano para promover la comunión y el afecto al Sucesor de Pedro con el Pueblo santo de Dios que camina en Toledo.