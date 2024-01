Jesús Carrascosa, conocido como ‘Carras’, responsable de España de Comunión y Liberación ha fallecido a los 84 años en Madrid tras una vida de entrega a Cristo

Tras una breve enfermedad el laico ha abrazado, este 9 de enero, el encuentro definitivo con el Padre con el mismo sí que ha caracterizado su vida desde que en 1975 conoció al sacerdote italiano y fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani. La vida de Carras ha sido un “sí” constante al Cristo desde que descubrió que Él era la respuesta a todas sus preguntas. En una carta dirigida a todo el movimiento de CL, su presidente Davide Prosperi afirma que «en su encuentro con don Giussani reconoció la respuesta convincente para lo que estaba buscando: el cristianismo es un hecho, y el método para aprender ese hecho consiste en estar dentro de una compañía de amigos que se reconocen unidos porque Cristo está presente».

Siendo anarquista, Carras empezó a trabajar en la editorial ZYX, donde trabó amistad con José Miguel Oriol. Este último quedó fascinado por los títulos de la editorial italiana Jaca Book -que publicaba a Giussani- durante una feria del libro en Fráncfort y los dos amigos viajaron a Milán a conocer al sacerdote. Tras este encuentro, Carras se trasladó a Milán durante dos años junto a su mujer Jone Echarri. Allí descubrieron fascinados que lo que anunciaba Giussani se hacía carne en una compañía concreta de amigos unidos por la presencia de Cristo.

A su vuelta a España, aunque Giussani nunca se lo pidió, Carras deseaba dar a conocer el movimiento en su país natal. Fundó con Oriol la editorial Ediciones Encuentro y unos meses después empezó a dar clases de religión en distintos colegios de Madrid. Sus alumnos, fascinados por su alegría y pasión por la vida, que no censuraba nada, empezaron a seguirle. A su vez conoció, a través de un volante publicado por Encuentro, a varios sacerdotes de la Asociación interparroquial Nueva Tierra, que se acabaría integrando en CL en el año 1985. Por este motivo, Giussani le designó como responsable regional en España hasta que en 199o le envió a Roma para que se hiciera cargo de las relaciones internacionales del movimiento. Cada uno de estos pasos fue dado -junto a su mujer- como respuesta a la llamada del Señor a construir el movimiento, que le había cambiado la vida. El matrimonio regresó a España en 2020 y en marzo de 2022 Carras fue elegido de nuevo responsable regional.

En su carta, el presidente de CL revela cómo fue su último encuentro con el matrimonio en Madrid. «Me impresionó verlo, con fatiga y sufrimiento, tan lleno de alegría, de curiosidad y de disponibilidad. Igual que Jone, perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo, me testimonió una profunda seguridad. Ante un hombre y una mujer tan libres de las cadenas del miedo y del dolor que normalmente nos afligen con la enfermedad, tú también empiezas a desear la misma alegría, la misma curiosidad, la misma disponibilidad». Y continúa: «Era un padre por cómo me ofrecía y me proponía lo que él ya seguía, la presencia de Cristo».

La capilla ardiente se instalará este jueves 11 de enero en la Parroquia la Asunción de Nuestra Señora en Madrid a partir de las 12 del mediodía. A las 21 se celebrará una misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.