El cardenal Cobo subraya que la Iglesia debe tener una opción preferencial por las víctimas

El arzobispo de Madrid ha participado en la presentación del libro Te llamarán mi favorita, un libro sobre la herida espiritual provocada por los abusos

El arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, ha tomado parte este miércoles en la presentación del libro Te llamarán mi favorita. Sanando la herida espiritual provocada por los abusos (PPC Editorial), del sacerdote Luis Alfonso Zamorano. Durante el acto, ha subrayado que la Iglesia debe tener «una opción preferencial por las víctimas», pues nació «al pie de la cruz, al pie de una víctima».

«Las víctimas nos afectan a todos, pero especialmente a la comunidad cristiana», ha subrayado el purpurado, porque lo que está en juego es «la experiencia de Dios». Así, ha dicho que encontrarse con las víctimas, escucharlas y ayudarlas a nombrar la herida también «es un proceso de evangelización».

Y ha continuado: «Anunciar el Evangelio es rescatar dignidades, no dignidades perdidas, sino no reconocidas y no nombradas». Por último, ha pedido no tener miedo a la verdad y a entrar en la dinámica de la conversión.

Impacto en la imagen de Dios

Por su parte, el autor del libro ha recordado que Dios tiene un amor de predilección hacia las víctimas de abusos y así ha querido mostrarlo a los supervivientes presentes en el Espacio O_Lumen.

«Me he querido centrar en el impacto de los abusos en la imagen de Dios. Cuando quien abusa es alguien que representa a Dios, ¿qué le queda a la persona? Por eso, siento que en la Iglesia tenemos necesidad de entender la extrema gravedad de los abusos en su seno», ha dicho.

Así, en la obra trata de ofrecer una experiencia de Dios, porque en muchos casos esta «se añora». «De eso tenemos que hacernos cargo en la Iglesia», ha agregado. También ha subrayado que el libro quiere ser «un canto de esperanza».

Y ha concluido: «Nos queda mucho dolor que reparar. Muchas heridas que sanar, muchas lágrimas que enjuagar. Y sin el beso de la justicia canónica, sin ese beso, es difícil que se sane la herida espiritual».

Una de las víctimas presentes ha dado su testimonio en público. Se trata de Juan Carlos González que, tras superar el abuso, acompaña procesos en la asociación Eshmá.

Según ha expresado, para llegar a donde está hoy, ha tenido que aprender a mirar la herida —«lo que más me ha costado», reconoce—, pero también conocerla, nombrarla, mirarla a los ojos y honrarla. «Y convertirla en una cicatriz, que duele, pero no impide caminar», ha subrayado.

«Es lo que busca esta obra: poder mirar al espejo, decir que me perdono, poder abrazar y ser voz de ese niño que no se pudo defender y reivindicar la justicia con una paz serena», ha agregado.