Colecta de Viernes Santo por Tierra Santa: «¿Cómo no voy a dar de lo que tengo para mi madre, la Iglesia madre de Jerusalén?»

Fray Luis Quintana, representante legal del Custodio de Tierra Santa, anima en ECCLESIA a colaborar en esta iniciativa que se remonta cientos de años atrás, así como a rezar y a volver en peregrinación a los santos lugares

Dice fray Luis Quintana, franciscano, representante legal del Custodio de Tierra Santa y presidente de los comisarios de Tierra Santa en España y Portugal, que de igual modo que cada uno tiene una responsabilidad en el cuidado de su madre, como cristianos la tenemos con la Iglesia madre de Jerusalén.

Porque, continúa, podemos querer mucho a todas las personas, pero a una madre se la quiere especialmente, porque es la que nos ha dado a luz. «¿Cómo no voy a dar de lo poco que tengo para mi madre. No de aquello que me sobra, sino de lo que le falta a ella. Esto es lo importante, porque un cristiano no tiene que dar de lo que le sobra a él, sino de lo que le falta a ella, la Iglesia de Jerusalén».

Con esta imagen tan expresiva, Quintana, que además es guía en Tierra Santa, invita a todos los fieles españoles a sumarte a la colecta en favor de Tierra Santa que se realizará, un año más, este Viernes Santo en la celebración de la pasión del Señor. Un gesto que se viene realizando desde hace siglos —en concreto, el primer documento que la refiere es de 1455—, aunque no es hasta el siglo XIX cuando se enmarca en el Viernes Santo. En 1974, Pablo VI, con la exhortación apostólica Nobis in animo la refuerza y establece cómo se debe hacer y los destinos de lo recaudado.

La llamada a los obispos del Vaticano

Este año, en un contexto bélico, iniciado el 7 de octubre de 2023, el Vaticano, a través del Dicasterio para las Iglesias Orientales, pidió a los obispos de todo el mundo que prioricen la colecta de este viernes y se conviertan «apóstoles persuasivos de este empeño». «Si queremos reforzar la Tierra Santa y asegurar el contacto vivo con los lugares santos, es necesario sostener a las comunidades cristianas. Pero para que esto llegue a realizarse tenemos la absoluta necesidad del don generoso de vuestras comunidades», añade la carta firmada por el prefecto, el cardenal Claudio Gugerotti.

La petición de ayuda del custodio

El propio custodio de Tierra Santa, Francesco Patton, reconoció en un llamamiento a la colaboración que el último año ha sido muy complicado y que necesitan ayuda. Hay familias que se han quedado sin trabajo y tienen dificultades para que sus hijos vayan al colegio o por asegurarles una sanidad en condiciones. Pero también reconoce que la propia Custodia ha sufrido para hacer frente a sus compromisos, aunque los ha cumplido: pago de salarios o labor social, por ejemplo.

El custodio invitó a seguir colaborando con Tierra Santa, especialmente este Viernes Santo: «Gracias a su generosidad, podremos seguir cuidando de los lugares santos, hacer de ellos lugares de oración; acoger a los fieles locales y a los peregrinos; y llevar a cabo obras educativas como las escuelas, obras sociales como ambulatorios y dispensarios, hogares para ancianos y familias jóvenes, y obras de promoción humana como la acogida de trabajadores migrantes, desplazados y refugiados».

Más de un millón de euros desde España

En conversación con ECCLESIA, fray Luis Quintana da las gracias en primer lugar. Al Papa, por este empeño en implicar a todas las Iglesias locales, con el obispo a la cabeza, y también al propio custodio. Y recuerda la implicación de las diócesis españolas —varios obispos ya lo han llamado para asegurar su colaboración—, que cada año envían más de un millón de euros a los santos lugares.

También recuerda que Tierra Santa «no es solo un lugar para visitar, es la Iglesia madre de Jerusalén». Y, como recordaba al principio de este artículo, a una madre se le da todo lo que le haga falta.

Quintana recuerda que de lo que se recauda, la Custodia de Tierra Santa —a cargo de los franciscanos en sus más de 800 años de historia— administra dos tercios, pues atiende a la mayor parte de las parroquias. El Patriarcado Latino de Jerusalén recibe el resto. «De lo que nos llega, el 80 % va a la obra social y el 20 % al mantenimiento de los 55 santuarios, basílicas y lugares de culto».

El Jubileo en Tierra Santa

Este año, explica el franciscano, el lema de la colecta es Puerta abierta a la esperanza y, de hecho, en los carteles y folletos que se han preparado desde la Custodia se ven las puertas jubilares de Tierra Santa, que están en el Santo Sepulcro, Nazaret y Belén. Porque en Tierra Santa también se puede ganar el jubileo. «Es un mensaje positivo, de esperanza, y, por eso, hemos usado los tonos verdes, frente al rojo del año pasado», explica Quintana.

Y concluye afirmando que, además de los donativos y la participación en la colecta, también hay otras maneras de ayudar a Tierra Santa y a las comunidades cristianas que allí viven: con la oración y con las peregrinaciones, porque, añade Quintana, que acaba de volver de la zona, «es seguro». «Que se fíen de nosotros y cumplan su sueño de peregrinar», concluye.