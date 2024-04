COMECE: «Sí a la promoción de la mujer, no al aborto»

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea denuncia que el aborto se convierta en un derecho fundamental en la Resolución que vota el Parlamento Europeo el próximo jueves 11 de abril

Tras la inclusión del aborto como derecho fundamental en la Constitución francesa, el Parlamento Europeo tiene previsto votar este jueves, 11 de abril, la “Resolución sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Por este motivo, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha publicado una declaración en la que señala que «el aborto no puede ser nunca un derecho fundamental».

Así mismo, la COMECE insiste en que trabaja por la promoción de la mujer y de sus derechos, pero que esta «no está relacionada con la promoción del aborto», puesto que va en dirección opuesta a la defensa real de los derechos de la mujer. «Trabajamos por una Europa en la que las mujeres puedan vivir su maternidad libremente y como un regalo para ellas y para la sociedad, y donde ser una madre no pueda ser una limitación para la vida personal, social y profesional».

COMECE recuerda que «el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos, especialmente el derecho a la vida de los más vulnerables, frágiles e indefensos, como un no nacido en el vientre de su madre, los migrantes, los mayores, las personas discapacitadas y los enfermos».

Esto no debe contraponerse al respeto de las diferentes culturas y tradiciones de los Estados Miembros y de sus competencias nacionales. La Unión Europea «no puede imponer a otros, dentro y fuera de sus fronteras, posiciones ideológicas sobre la persona humana, sexualidad y género, matrimonio y familia, etc». Por lo tanto, «la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE no puede incluir derechos que no están reconocidos por todos y que fomentan la división. El derecho al aborto no está reconocido en la Ley Internacional».