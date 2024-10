Cinco consejos de monseñor José Ignacio Munilla a quienes evangelizan en las redes sociales

El obispo de Orihuela-Alicante participó este sábado en un encuentro de misioneros digitales promovido por la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española

E

Los católicos son cada vez más conscientes de que internet es un continente digital que habitar y que las redes sociales son territorios de misión. Basta ver el creciente número de personas que se embarcan en la nada fácil tarea de evangelizar este ambiente. Una tarea para la que hay que estar bien preparado, no basta estar de cualquier manera.

Y por ello, monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante y gran usuario de redes sociales, quiso ofrecer cinco consejos durante su participación den el Encuentro de Misioneros Digitales, celebrado este sábado de manera online y auspiciado por la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española.

1. Las redes sociales están trucadas

Munilla advierte de la «manipulación tecnológica», pues las redes que estamos utilizando, según sus propias palabras, «están trucadas». A pesar de ello, «no nos podemos desprender de ellas». Por ello, propone una postura más activa de la Iglesia en esta cuestión y ofrecer pautas de educación digital.

2. Las redes son un reducto de libertad

Según el obispo, en un momento en el que el pensamiento dominante copa y manipula todo, como por ejemplo el hecho religioso —al que quiere extirpar su dimensión pública—. «Las redes ofrecen la posibilidad de visibilizar aquello que los grandes medios van a silenciar. Es un reducto de libertad, un reducto de libertad de lo alternativo. Y la propuesta cristiana hoy es lo alternativo», afirma.

3. Equilibro entre el carisma personal y lo que representamos

El misionero digital, según Munilla, tiene que vigilar que en sus comunicaciones se dé el equilibro entre el carisma personal y que llevan el mensaje de la Iglesia y, por tanto, también la representan. En este sentido, cree que los perfiles personal tienen mucho más tirón y llegan más que los institucionales, aunque señala que hay que tener cuidado con los personalismos.

4. Cuidado interior

Las redes sociales, a veces, son terrero hostil. Y que un cristiano se posicione públicamente sobre un tema u otro puede tener consecuencias en forma de ataques, insultos o descalificaciones. Muchos misioneros digitales, reconoce el propio obispo, se queman. Su receta es la fortaleza fundada en la humildad. «El amor propio no es compatible con estar en las redes sociales», subraya.

5. Priorizar la evangelización

En su opinión, la evangelización es el aporte genuino del misionero digital. Este puede hablar de sí mismo o encontrarse con otros, pero debe hablar de Jesucristo explícitamente, esto es, evangelizar.

Lucio Ruiz: «No sois creadores de contenido»

Durante el encuentro también participó Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, que recordó que los católicos que los misioneros digitales abrieron «una nueva puerta misionera». «Es una acción misionera de la Iglesia que sale. No sois creadores de contenido, sino samaritanos. No sois influencers del like, sino misioneros», añadió.

Finalmente, pidió a los misioneros digitales reunidos en el encuentro que vivan esta misión unidos a su obispo, a sus comunidades presenciales y entre ellos.

S