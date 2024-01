COP28: un camino compartido

Hace apenas unas semanas se cerró la Conferencia de las Partes número 28 en Dubái. Esta reunión marca el momento anual en que todos los países se sientan juntos para revisar el estado de los compromisos. El último acuerdo global fue el de París en 2015, donde se establecieron, entre otros objetivos, limitar el incremento de la temperatura de la tierra a 1,5 grados, reducir los combustibles fósiles, promover las energías renovables y, sobre todo, ayudar a los países más pobres de la tierra a mitigar y a adaptarse. Ocho años después, no hemos avanzado lo suficiente. Entre la pandemia y las guerras, se han cambiado las prioridades internacionales. Por eso, en esta cumbre, el éxito es ya sentarse juntos y dialogar. Además, se ha llegado a acuerdos: la creación del fondo de daños y pérdidas, para los países más afectados y con menos recursos, y se ha retomado la senda de la reducción de los combustibles fósiles.

En este contexto, el papa Francisco escribe Laudate Deum, donde renueva el grito de la tierra y el de los pobres ¿No lo escucháis? Parece que nos repite una y otra vez. Y razón no le falta. Es una llamada moral a una población mundial que aún desconfía de la verdad del cambio climático, empezando por los católicos. Y el Papa habla alto y claro, y no a gusto de todos. Los eventos climáticos tienen una causa en la acción humana. Esto puede ser más o menos discutible, pero que hay fuertes sequías, inundaciones, huracanes, temperaturas extremas, etc… y que cada vez se dan con mayor frecuencia e intensidad, es una realidad que no podemos negar.

Por eso esta cumbre es fundamental. Porque ante los problemas globales se requieren medidas globales. Y esto es lo que se logra aquí. Sentarse juntos, negociar, dialogar, algo tan necesario en el momento actual. Y ahí la voz de la Iglesia está presente, porque solo somos custodios de la creación y no sus dueños. Por eso, cuidar nuestra casa común es un camino compartido.