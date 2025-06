Corpus Christi 2025

By

Un cordial saludo amigos.

Mi felicitación en estas fiestas del Corpus Christi de Granada 2025. Es una fiesta importante y es una fiesta con gran arraigo popular. Pero, ¿qué tiene detrás esta fiesta y qué le da sentido? La devoción del pueblo de Granada al Santísimo Sacramento, a Jesucristo presente en la Eucaristía. Esta devoción, este cariño, que es central en el cristianismo y heredado de nuestros mayores, es lo que da sentido y fuerza a esta fiesta, en la que el Señor sale por nuestras calles, para bendecir nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos.

Dios está con nosotros. Y nosotros queremos estar con Él. Y este año la fiesta del Corpus está encuadrada en el Año Santo, en el Año Jubilar que el Papa Francisco quiso que llevase como lema “Peregrinos de esperanza.” La esperanza que tanto nos hace falta en nuestro mundo, muchas veces entristecido por tantos acontecimientos de guerras, de divisiones que vemos y que nos traen las noticias. Y también en nuestro país, por la polarización, por tantas dificultades a las que asistimos como ciudadanos y que necesitamos un sosiego y una paz. Una paz grande y una convivencia próspera y una concordia entre todos que es necesario. Y ahí, y por ello rezamos.

Pero, esta fiesta del Corpus Christi nos invita a la esperanza y a tener valores que van más allá de los materiales. A unos valores que trascienden la muerte. Y es la esperanza en la vida eterna. Jesús nos dice en el Evangelio: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el último día.” La devoción a la Eucaristía nos tiene que llevar a pensar en el Cielo, a pensar en esa vida con Dios después de la muerte, para nosotros y para nuestros seres queridos. No podemos olvidarlo. No podemos vivir sólo de tejas para abajo en un materialismo cerrado.

Y también esta fiesta del Corpus nos tiene que llevar a amar la Eucaristía de una manera concreta. Yo les propongo y quisiera, como obispo, que viviéramos de una manera más fuerte, más importante, la devoción a la Eucaristía en la Misa dominical, que no dejemos de participar en la Misa los domingos. No la dejemos, porque eso nos da fuerza para toda la semana. Llevamos nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras angustias, pero llevamos también y sacamos fuerza para vivir con ilusión y con esperanza cada semana, anunciando la muerte y proclamando la Resurrección del Señor en cada celebración de la Eucaristía. Al mismo tiempo que mantener esa devoción de entrar en las iglesias para adorar al Señor, para acompañarle en tantos y tantos lugares donde la adoración eucarística está presente en nuestra diócesis.

Y quisiera también que la fiesta del Corpus, que es la fiesta y el Día de la Caridad, mirásemos de una manera especial al amor fraterno, al amor a los demás. Y lo concretaremos también con nuestra ayuda, a la institución de Cáritas, que es la acción caritativa y social de la Iglesia y que tanto bien hace en el mundo, hace en España, hace en nuestra diócesis.

Seamos generosos y colaboremos. Pero, sobre todo, autentifiquemos nuestro culto a la Eucaristía con nuestro amor a los demás, empezando por los más cercanos, por la familia, por los amigos, por los más pobres y los enfermos.

Les deseo unas felices fiestas del Corpus Christi de Granada 2025.