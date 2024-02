El cardenal Cobo tras el encuentro con el Papa: «Nos ha dado claves para la vida de los seminaristas»

Al término de la audiencia, el arzobispo de Madrid ha atendido a los medios junto a dos seminaristas y el rector del Seminario, José Antonio Álvarez

Este sábado, el Papa Francisco ha recibido a una expedición de 96 personas del Seminario Conciliar de Madrid, de los cuales 84 eran seminaristas y 12 eran formadores. Al término del encuentro, el cardenal José Cobo, que ha encabezado al grupo, acompañado por dos seminaristas y el rector del Seminario, José Antonio Álvarez, ha indicado que «el Papa lo primero que nos ha dicho es que quería escucharnos a nosotros y así lo ha hecho y se ha abierto a preguntas que le hemos hecho. Nos ha dicho que ha estado muy a gusto con nosotros y nos ha dado claves para la vida de los seminaristas y realmente nos ha abierto el corazón».

Cobo ha añadido además que «ha sido un momento entrañable» y ha afirmado que les ha insistido a los seminaristas en «aplicar el discernimiento». «No daba síes o noes ni decía “esto es así”, sino que invitaba a los seminaristas y formadores a compartir cómo vamos poniendo las situaciones a la luz de Dios», ha contado.

Francisco les ha pedido «ir metiéndonos en el arte de pedir perdón, es una de las palabras en las que más nos ha insistido. Y en el arte de lo que significa en la Iglesia vivir dentro de la diversidad y la eclesialidad».

«Nos decía: Siempre tened la visión de lo que es el obispo y la diócesis», ha apuntado el cardenal, quien ha además subrayado el encargo de Francisco a vivir con tres cercanías: «la vinculación con el obispo, con los otros curas y con el Pueblo de Dios».

Ámbito formativo

Por su parte, José Antonio Álvarez, rector del seminario de Madrid, ha puesto de manifiesto la preocupación del Papa por «la comunidad como ámbito formativo». «Ha dicho varias veces que los seminarios de tres personas no pueden ser, que eso no es un seminario ni es formación y no puede mantenerse». Les ha señalado además cuatro líneas guía: «formación espiritual seria, formación intelectual seria, formación comunitaria seria y formación pastoral seria». «Y lo ha dicho muy en serio».