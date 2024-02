El español Benjamín Estévez de Cominges, número 2 de la Secretaría de Economía de la Santa Sede 

Hasta ahora había ejercido como delegado de la Administración de Propaganda Fide, ahora II Sección del Dicasterio para la Evangelización

Dos años después de su nombramiento como delegado de la Administración de Propaganda Fide (ahora II Sección del Dicasterio para la Evangelización), Benjamín Estévez de Cominges ha sido nombrado número dos de la Secretaría para la Economía. Nacido en Vigo en 1974, casado y padre de tres hijos, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, graduado en Economía y graduado en Administración y Dirección de Empresas.

En declaraciones a Vatican News, el nuevo secretario ha indicado que «han sido casi dos años muy especiales e intensos al frente de la administración de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos inicialmente, y de la II sección del Dicasterio para la Evangelización tras la publicación de la nueva Constitución. El hecho de proceder de una organización de la Iglesia antes de aterrizar en la Santa Sede ha sido, sin duda, una gran ayuda, aunque debo confesar que la complejidad del Vaticano es mucho mayor de lo que me esperaba y, si bien esto lo hace mucho más interesante, exige un período de adaptación que, con humildad, debo decir que no sé si todavía he superado».

Estévez de Cominges comenzó su carrera profesional en la empresa privada como consultor de estrategia en el ramo de las telecomunicaciones en Andersen Consulting (más tarde renombrada a Accenture), pasando posteriormente a dirigir una startup dedicada al comercio electrónico entre empresas. Tras sus estudios en el MIT fue el Director Comercial y de Marketing del Grupo Lar, una de las principales promotoras inmobiliarias españolas que contaba con Morgan Stanley como inversor de referencia. En el año 2013 comienza su relación profesional con la Iglesia al ser nombrado Director General para Asuntos Económicos de la Universidad Pontificia Comillas – ICAI – ICADE, una de las más prestigiosas de España. El magnífico desempeño financiero de la Universidad durante los casi 10 años de su mandato provocó que en diciembre del año 2021 fuese nombrado Delegado para la Administración de Propaganda Fide, tarea que ha venido desempeñando desde marzo de 2022.

«He tenido la oportunidad de conocer y trabajar de cerca con Benjamín desde su incorporación como Delegado de Propaganda Fide, cuando yo desempeñaba esta misma posición de Secretario General de la SpE» – explica Maximino Caballero, actual Prefecto de la Secretaría para la Economía. «Durante este tiempo he podido comprobar su dedicación, profesionalidad y rigor en la gestión, así como su carácter colaborador, conciliador y de consenso con el resto de entidades y Dicasterios».

A fin de asegurar una adecuada transición que permita proseguir con algunos proyectos en marcha, Estévez de Cominges compaginará temporalmente su posición actual con la de Secretario General de la SpE.

Una nueva responsabilidad

El nuevo secretario ha añadido que «cuando hace algunos meses el Prefecto de la SpE me propuso esta nueva tarea comprendí su importancia, pero a la vez le manifesté mi preocupación por dejar vacante un Dicasterio que está inmerso en un proceso de cambio profundo que ya empieza a ver sus frutos. Estoy muy agradecido al Prefecto de la SpE por ofrecerme esta oportunidad, y a Su Eminencia el Cardenal Tagle por su generosidad al dejarme marchar. Creo que conocer la realidad y el funcionamiento de un Dicasterio puede ser muy útil para mi nueva responsabilidad, transmitiendo de forma directa las sus necesidades para poder darles un buen servicio desde la Secretaría para la Economía. Sé que la responsabilidad es mucha, y espero poder estar a la altura de este nuevo cargo con la ayuda de Dios y el apoyo de mi familia».