El papa Francisco reivindica un salario básico universal

Se ha reunido este viernes con movimientos populares, cuando se cumple una década del primer encuentro

El papa Francisco ha participado este viernes en un encuentro con los movimientos populares organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para conmemorar los diez años de la primera reunión con el Pontífice.

En ella, según detalla Vatican News, les ha animado a luchar contra la injusticia social y a dar voz a los pobres. Del mismo modo, ha reivindicado un salario básico universal y más impuestos para las grandes fortunas.

También dijo que el Papa habla para todos, porque la Iglesia es para todos, pero no puede sustraerse «de la centralidad de los pobres en el Evangelio». Y añadió, como ya hizo en su último viaje: «Y esto no es comunismo, es Evangelio puro. No es el Papa, sino Jesús, quien los pone al centro, en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Si vos no aceptás eso, no sos cristiano».

Así, reclamó que nadie quede tirado: «Y hay tantos tirados por la calle, tantos tirados, tanta gente que no tiene qué comer y que está ahí por la calle pidiendo algo, que perdió la casa, que perdió el trabajo o que simplemente es gente que no tuvo la capacidad de andar adelante. Puede ser gente enferma, pero están tirados. Miremos al tirado, que nadie quede tirado, y ahí sí mirar de arriba abajo para levantarlo».

Y los animó a ayudar a los políticos para que «no se arrodillen ante la estatua de oro». «Ustedes tienen que ser custodios de la justicia social. Tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quién están. Tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quién están. Ustedes tienen que estar ahí como la viuda del evangelio, insistiendo, insistiendo, rompiendo la paciencia para que hagan justicia. Esa es una táctica que nos enseñó Jesús. Seguramente encontrarán otras tácticas, pero siempre dentro de la no-violencia, por favor trabajen siempre por la paz. La guerra es un crimen», dijo.

También les pidió que luchen para evitar que las redes se usen para diseminar la ludopatía, la pornografía infantil o facilitar el crimen organizado.

Y concluyó: «La esperanza no defrauda, es la virtud más débil, es la más débil, pero no defrauda. Esa esperanza que no defrauda. No nos cansemos de decir: ¡Ninguna persona sin dignidad! ¡Ninguna persona sin esperanza!».