Francisco a los publicistas católicos de Alemania: «Hay que fomentar tonos de paz y comprensión, construir puentes»

El Santo Padre ha recibido a una delegación de la Sociedad de Publicistas Católicos de Alemania en el 75 aniversario de su fundación

El Papa Francisco ha recibido a una delegación de la Sociedad de Publicistas Católicos de Alemania en el 75 aniversario de su fundación. El Santo Padre ha indicado que ante tantos conflictos alimentados por «noticias falsas o declaraciones incendiarias en los medios de comunicación es más importante que ustedes, fuertes en sus raíces cristianas y en la fe vivida cotidianamente, apoyen el desarme del lenguaje». Ha instado a «fomentar tonos de paz y comprensión, construir puentes, estar disponibles para escuchar, ejercer una comunicación respetuosa hacia el otro y sus razones. Hay una necesidad urgente de esto en la sociedad, pero la Iglesia también necesita una comunicación que sea a la vez amable y profética», ha subrayado el Pontífice.

El papel fundamental de los comunicadores católicos en el camino sinodal alemán

El Papa también hizo referencia al camino sinodal iniciado en 2018 en Alemania, sobre el que él mismo expresó su preocupación e intervino en más de una ocasión. La más reciente en una carta de noviembre dirigida a cuatro teólogas, antiguas delegadas del Synodale Weg, en la que advertía del riesgo de «alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia universal». En el discurso pronunciado ante los periodistas alemanes, Francisco ha recordado su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Alemania, publicada el 29 de junio de 2019, en la que llamaba a la cúpula de la Iglesia en Alemania a recorrer el camino correcto, el del Evangelio, sin trascender a derivas funcionalistas o reduccionismos ideológicos.

El deseo del Papa es que esta carta «sea más conocida, meditada y puesta en práctica, ya que expresa dos aspectos fundamentales para no descarriarse. En primer lugar el cuidado de la dimensión espiritual, es decir, la adaptación concreta y constante al Evangelio y no a los modelos del mundo, el redescubrimiento de la conversión personal y comunitaria a través de los Sacramentos y la oración, la docilidad al Espíritu Santo y no al espíritu de los tiempos. Y luego la dimensión universal, católica, para no concebir la vida de fe como algo relativo sólo al propio ámbito cultural y nacional».

No permanecer ‘neutrales’, dar protagonismo a los pobres

En cualquier caso, subraya el Papa, «es importante no tener una actitud introvertida, sino ‘salir’ para llevar el mensaje cristiano a todos los ámbitos de la vida, utilizando los medios y las posibilidades disponibles hoy. Porque una Iglesia preocupada sobre todo por sí misma se enferma de autorreferencialidad. La Iglesia es misión y los comunicadores católicos no pueden dejar de implicarse y permanecer, por así decirlo, ‘neutrales’ respecto al mensaje que transmiten».