Francisco: «Donde hay obediencia, hay Iglesia; y donde hay desobediencia, está el cisma»

El Papa pide a la muy dividida Iglesia siro-malabar de la India que no se deje llevar por el desánimo ni pierda la esperanza, porque «la diferencia cristiana es responder al mal con el bien»

«Donde hay obediencia, hay Iglesia; y donde hay desobediencia, está el cisma». Estas contundentes palabras han sido pronunciadas por el papa Francisco durante su audiencia con los representantes de la Iglesia siro-malabar, en cuyo seno se han planteado complicadas divisiones a causa de la forma litúrgica. Según les exhortó el Santo Padre, es imprescindible «custodiar la unidad», advirtiéndoles de que esto no se trata de «un deber», sino de «una exhortación piadosa», especialmente en el caso de los sacerdotes, desde su condición de ejemplo para el pueblo.

En su reunión con los representantes de la antigua Iglesia sui iuris —nacida de la predicación de santo Tomás, la más numerosa de la India—, que ha vivido, incluso, episodios de violencia en relación con si los sacerdotes celebran la Eucaristía de espaldas o cara a la comunidad, ha advertido de que «faltar gravemente al respeto al santísimo Sacramento, Sacramento de la caridad y de la unidad, discutiendo los detalles celebrativos de esa Eucaristía que es el punto culminante de su adorada presencia entre nosotros, es incompatible con la fe cristiana». Precisamente, por estas rendijas es por donde «el diablo, el divisor, se cuela», atentando contra el deseo de Cristo de que sus seguidores sean uno, «sin dividirnos, sin romper la comunión», ha agregado Francisco.

En este sentido, el Pontífice llamó a trabajar «con determinación» y rezar «sin cansarse», para que los fieles tentados por la división «se den cuenta de que forman parte de una familia más grande, que los ama y los espera».

En su opinión, la raíz de esta cizaña proviene de razones «mundanas» que «no tienen nada que ver con la celebración de la Eucaristía y la liturgia». Asimismo, el sucesor de Pedro ha alertado de que vivir atrapados por el mundo «lleva al anquilosamiento» y las distracciones «en detrimento del bien común de la Iglesia». «Faltar al respeto a la Eucaristía es incompatible con la fe cristiana», ha advertido. Citando el sufrimiento y la persecución de la propia Iglesia sui iuris, ha conminado a los fieles a hacer fortaleza en la «obediencia, incluso con sufrimiento, también, pero yendo adelante».

«Fuera de Pedro, fuera del arzobispo mayor no hay Iglesia», ha proseguido. Como el Padre hacia el hijo pródigo, ha pedido dejar «las puertas abiertas» y «el corazón abierto» hacia las ovejas descarriadas «para que, una vez arrepentidos, no les resulte difícil entrar». «Que haya confrontación y discusión sin miedo, pero sobre todo que haya oración, para que, a la luz del Espíritu, que armoniza las diferencias y reconduce las tensiones a la unidad, se resuelvan los conflictos», ha agregado. «El orgullo, las recriminaciones y la envidia no vienen del Señor y nunca conducen a la concordia y a la paz», ha sentenciado.

En este sentido, Francisco ha querido denunciar «la deriva de la autorreferencialidad que lleva a no escuchar más razón que la propia», en otras palabras, la «peligrosa tentación de querer centrarse en un detalle, al que no se quiere renunciar, en detrimento del bien común de la Iglesia». «El criterio guía es la comunión», ha querido remarcar, «comprobar la adhesión a la unidad, la custodia fiel y humilde, respetuosa y obediente, de los dones recibidos», ha subrayado. Por último, Francisco ha querido tranquilizar a los fieles de la Iglesia siro-malabar con un mensaje extrapolable al resto del pueblo de Cristo: «En tiempos de dificultad y de crisis, no se dejen llevar por el desánimo o por un sentimiento de impotencia ante los problemas. No extingamos la esperanza, no nos cansemos de la paciencia, no nos cerremos en prejuicios que llevan a la animosidad». «Sé que la vida de muchos cristianos en muchos lugares es difícil, pero la diferencia cristiana es responder al mal con el bien, trabajar incansablemente con todos los creyentes por el bien de todas las personas», ha finalizado.