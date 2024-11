Francisco Igea en la Semana Social: «La política no puede vivir lejos del dolor de la gente»

El procurador de las Cortes de Castilla y León, junto con Fernando Vidal, y Antonio San José, ha reflexionado sobre el diálogo en la Semana Social de España, que se ha celebrado viernes y sábado en Valladolid

La Semana Social de España dedicó parte de la tarde del sábado a una conversación entre el sociólogo Fernando Vidal, el político Francisco Igea y el periodista Antonio San José, moderados por José Beltrán, director de Vida Nueva. Este último propuso hablar al hilo de las imágenes de los reyes Felipe VI y Letizia con los vecinos de Paiporta tras el paso de la DANA.

«Necesitamos bajar a hablar de las cosas esenciales», ha dicho Fernando Vidal, antes de sugerir más discernimiento público, una mirada compasiva y respeto.

«Lo primero que necesitas para que haya diálogo es escuchar y escuchar lo que no quieres ir», ha abundado Francisco Igea. El procurador de las Cortes de Castilla y León ha criticado que la política «está distanciada» de la sociedad. «No se puede vivir tan lejos del dolor de la gente. Es bueno que nos acerquemos a las personas que sufren», ha destacado.

En su opinión, la política en España «es una liga de fútbol», donde no existe el diálogo porque «está el relato». «Toda la política se ha convertido en un relato. Todo es un cuento, pero no políticas públicas. […] La verdad ha desaparecido de la política. Y no penaliza», ha agregado.

Por su parte, Antonio San José ha señalado que «el diálogo no hay que proclamarlo, sino trabajarlo» y que hay que ejercerlo sin apriorismos. En este sentido, San José ha subrayado que los políticos tienen que ser ejemplares.

Saliendo de la cuestión política y al hilo de unas palabras del papa Francisco, Vidal ha subrayado que en el diálogo las personas están por encima de las ideas y que para dialogar «necesitamos capacidad de contemplación y de escucha». Algo, ha dicho, difícil porque no hay tiempo para leer, para escuchar, para mirar.

Igea, por su parte, ha apuntado que no hay que rehuir el conflicto, pues «sin conflicto no se avanza».

Finalmente, los ponentes han compartido algunas ideas sobre el diálogo dentro de la Iglesia. Vidal ha recalcado la necesidad de integrar a todos en ese diálogo, tengan la tendencia ideológica que tengan. Una propuesta que ha secundado Igea, al señalar que es «católica». «La Iglesia católica está obligada a dialogar y necesitada de diálogo», ha concluido Antonio San José.

T

Por otra parte, Vidal ha señalado que se necesita otra pastoral de la política por parte de la Iglesia, de modo que pueda formar líderes que vayan a la vida pública y marque la diferencia. «Generemos sociedad civil», ha sentenciado.