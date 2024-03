Francisco sobre la guerra en Ucrania: «Son más fuertes los que tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar»

El Santo Padre ha concedido una entrevista a la revista cultural ‘Cliché’ en la que ha hablado, entre otras cosas, sobre la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina

El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la revista cultural ‘Cliché’, en un episodio dedicado al color blanco, color del bien y de la luz en el que destacan más los errores y la suciedad. Durante su conversación con el periodista de la Radio Televisión Suiza (RSI), el Santo Padre ha hablado además sobre la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. Sobre el conflicto en tierras ucranianas ha indicado que «son más fuertes quienes ven la situación, quienes piensan en el pueblo, quienes tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, necesitas tener el coraje de negociar».

En referencia al conflicto entre Israel y Palestina, el Pontífice ha indicado que «todos los días a las siete de la tarde llamo a la parroquia de Gaza. Allí viven seiscientas personas y cuentan lo que ven: es una guerra. Y la guerra la hacen dos, no uno. Los irresponsables son estos dos que hacen la guerra. Luego no sólo hay guerra militar, sino que está la “guerra de guerrillas”, por así decirlo, de Hamás, por ejemplo, un movimiento que no es un ejército. Es algo malo».

Sobre si se ha ofrecido a negociar para conseguir la paz, ha explicado que «estoy aquí y punto. Envié una carta a los judíos de Israel para reflexionar sobre esta situación. La negociación nunca es una rendición. Es la valentía de no llevar al país al suicidio. Los ucranianos, con la historia que tienen, pobrecitos, los ucranianos en la época de Stalin, cuánto sufrieron…».

Significado del color blanco

Hablando sobre el significado del color blanco, el Santo Padre ha explicado que la tradición viene «por un Papa dominicano. Llevaba el hábito dominicano, que es blanco. Y a partir de ahí todos los Papas han utilizado el blanco. Eso nació allí. Si no me equivoco fue Pío V, que está enterrado en Santa María La Mayor. De ahí nació la tradición de que los Papas vistan de blanco”.

También ha señalado que «todos somos pecadores. Si alguien dice que no, se equivoca: todos. Es verdad, un pecado ensucia, ensucia el alma. Y por simbolismo podemos decir que también ensucia el blanco. Cuando pienso en blanco pienso en los niños, en el Bautismo: todos van vestidos de blanco. Pienso en mi Primera Comunión, tengo una fotografía mía, en blanco. El blanco tiene un significado de pureza, de cosas bellas. Pienso también en los niños, en las mujeres que se casan. El blanco es un color fuerte, no es débil».

La responsabilidad de ser Papa

Hablando de la responsabilidad que tiene que llevar, afirma que «es pesada, pero no hay que dramatizar. Todos tenemos responsabilidades en la vida. Y el Papa tiene una responsabilidad mayor: un mayor jefe de Estado, un sacerdote, una monja son los encargados de dar testimonio. Para mí, por ejemplo, es más responsabilidad del testimonio que de decisiones. Porque aquí mucha gente me ayuda en las decisiones, se preparan, estudian y me dan algunas soluciones. Sin embargo, en la vida cotidiana no se cuenta con mucha ayuda. Las decisiones también son difíciles».

Por último y hablando de la relación del Papa con el error, ha expresado que «es fuerte, porque cuanto más poder tiene una persona (más) corre el riesgo de no comprender los deslices que comete. Es importante tener una relación autocrítica con los propios errores, con los propios deslices. Cuando una persona se siente segura de sí misma porque tiene poder, porque sabe moverse en el mundo del trabajo, de las finanzas, está tentada a olvidar que un día estará mendigando, rogando juventud, rogando salud, rogando vida… Es un poco una tentación de omnipotencia. Y esta omnipotencia no es blanca. Todos necesitamos ser maduros en nuestras relaciones con los errores que cometemos, porque todos somos pecadores».