Hakuna, Premio CEU Ángel Herrera por su «Difusión de la Cultura Católica»

También se ha concedido el Premio al Mejor Trabajo Periodístico en Materia de Doctrina Social de la Iglesia a la revista Mundo Negro y al periodista Luis ventoso, director adjunto de El Debate

Hakuna ha sido galardonado por el CEU con el Premio Ángel Herrera a la «Difusión de la Cultura Católica» por «proporcionar a los jóvenes distintos espacios de vida donde poder glorificar a Dios y expresar su fe cantando y rezando». El jurado de estos galardones ha reconocido también la labor de este grupo «desde el protagonismo de los jóvenes, la promoción de la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y las naciones de todo el mundo, constituyendo una invitación para la construcción de un mundo más justo y solidario».

Toda la familia Hakuna ha querido agradecer este premio: «Lo primero que hacemos es ofrecerlo con el Hijo al Padre. Como dice una de las últimas canciones de nuestro grupo y en realidad -cada persona-, somos ‘capricho’, somos hijos mimados de Dios a los que, en nuestro caso, se nos ha encomendado un carisma particular y que nosotros ponemos toda nuestra ilusión en cuidárselo. Recibimos agradecidos el premio y lo asumimos como un guiño de Dios que nos dice algo así como: gracias por acoger mi don, vivirlo, trabajarlo y donarlo. Por tanto, gracias al CEU por esta mención y por la desinteresada ayuda que nos brinda en cada ocasión».

Habitualmente se expresan con música, viven lo que cantan y cantan lo que viven para recordar al mundo la belleza de la vida, y mostrar la belleza de Cristo. También por estos motivos las canciones del grupo musical sonaron en la carroza con la que el CEU participó en la pasada Cabalgata de Reyes de Madrid, además de haber compuesto el villancico del CEU para Cáritas -“Del Cielo”-, que interpretaron en su exitoso concierto del pasado 6 de enero en el WiZink Center de Madrid.

El trabajo de los medios de comunicación

También se ha reconocido en esta edición de los Premios Ángel Herrera el trabajo periodístico en cuanto a la difusión de las obras y la Doctrina Social de la Iglesia. Este galardón se ha concedido ex æquo a la revista Mundo Negro y al periodista Luis Ventoso. En el caso de la veterana revista, «por ser un referente en la difusión de la realidad del continente africano a través la vida de los misioneros, durante los últimos sesenta años». En cuanto al periodista Luis Ventoso, director adjunto de El Debate, se ha destacado «su estilo directo, de línea clara y en plena convergencia con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, abordando con profundidad temas políticos, económicos, sociales y culturales, sin temor a la matización o la corrección que precisa la búsqueda de la verdad».

Enrique Bayo, director de Mundo Negro, ha querido señalar que «para la revista verse reconocida por el trabajo periodístico que lleva a cabo desde hace 63 años es muy alentador y a quienes formamos parte de la redacción nos amina a continuar nuestro trabajo con nuevas energías». Además ha querido destacar que «si ese reconocimiento es el Premio CEU Ángel Herrera, el estímulo es inmensamente mayor porque es de dominio público que la Asociación Católica de Propagandistas, que patrocina este galardón sabe, y mucho, de periodismo gracias al impulso del cardenal Herrera Oria».

Luis Ventoso ha querido agradecer «el honor de que se me haya tenido en cuenta para este premio periodístico de los galardones CEU Herrera Oria. Él fue uno de los mejores y mayores directores de la historia de la prensa española y una figura de un excelente magisterio moral, que sigue vivo. Fue un adelantado de su tiempo, puso además en órbita el periódico en el que trabajo, El Debate, donde cada día se recuerda su legado». Ventoso ha señalado que «considero esta distinción como un reconocimiento a todos mis compañeros del periódico. El periodismo es un trabajo de equipo». Ha finalizado diciendo «que no podía imaginar mejor regalo de Navidad. No es un premio cualquiera, porque tiene un fondo y unos valores católicos que le confieren un plus especial».

Reconocimiento a la mejora de la sociedad

La Fundación Universitaria San Pablo CEU reconoce con sus premios CEU Ángel Herrera la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y a la promoción del bien común. Otras categorías de estos galardones son colaboración empresarial en el ámbito educativo, alumni, a la solidaridad, cooperación al desarrollo y emprendimiento social, al mejor trabajo periodístico en materia educativa y a la innovación educativa.