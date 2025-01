Hermana Clare: Alcalá abre una nueva causa de beatificación para la Sierva del Hogar de la Madre fallecida en un terremoto en Ecuador

La hermana Kristen, postuladora, en conversación con ECCLESIA: «Todas nosotras estamos llamadas a la santidad y con su ejemplo vemos que es posible llegar»

El próximo domingo, 12 de enero, la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, de Alcalá de Henares, acogerá la apertura solemne de la causa de beatificación de la hermana Clare Crockett, sierva del Hogar de la Madre, fallecida en 2016 durante un terremoto en Ecuador. Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo titular de la diócesis, presidirá la ceremonia, que tendrá lugar a las 17:30 horas.

«Para nosotras, Siervas del Hogar de la Madre, es una alegría muy grande que se abra esta causa», afirma la hermana Kristen, postuladora de la causa, en conversación con ECCLESIA. «Esto nos llena de agradecimiento hacia el Señor. Es nuestra hermana; hemos visto su generosidad en vida y, después, cómo está ayudando a tantas personas desde su muerte, nos da mucha esperanza. Todas nosotras estamos llamadas a la santidad y con su ejemplo vemos que es posible llegar. Lo que Dios hizo en ella también lo puede hacer en nosotras, si respondemos con generosidad».

Clare Theresa Crockett nació en la ciudad norirlandesa de Derry en 1982. Siempre había querido ser una gran actriz de Hollywood, pero su vida cambió por completo un Viernes Santo del año 2000. Tenía 18 años cuando lo dejó todo y entró en la vida religiosa en el Hogar de la Madre. «Conocí personalmente a la hermana Clare —prosigue la hermana Kristen— en aquel retiro de Semana Santa en el que se convirtió, allá por el año 2000. Yo tenía 14 años y ella, 17. Clare se vino a España para entrar en las Siervas en el verano de 2001; yo también pasé ese verano con las hermanas. En mayo de 2002 fue mi entrada y, así, pasamos el candidatado y el noviciado juntas. Vi muy de cerca cómo ella iba entregándose a Dios y cómo Él la iba transformando con su gracia. Siempre fue muy generosa, nunca se guardaba nada. Diría que su legado es vivir la santidad con alegría y decir «no» a la mediocridad. No podemos servir a Dios a media tintas», agrega.

La hermana Clare falleció a la edad de 33 años en el terremoto de 2016 en Playa Prieta (Ecuador), junto a cinco postulantes a las que en aquel momento estaba enseñando a tocar la guitarra. «A las 19:50 (hora española), llegó la primera temida noticia: habían localizado el cuerpo sin vida de Jazmina», explican desde la congregación. «Horas después, alrededor de la 1 de la madrugada del 18 de abril, nos llegó la confirmación de que el equipo de rescate había conseguido localizar los cuerpos sin vida de la hermana Clare, Mayra, María Augusta, Valeria y Catalina. Como hermanas que se quieren de verdad en el Señor, lloramos su pérdida, pero la fe nos asegura que la ‘muerte no es el final del camino’. La hermana Clare llevaba casi quince años entregada a Dios. Era generosísima, con un don de simpatía muy especial y con un carisma único para tratar con niños y jóvenes. Las postulantes hacía apenas un año que habían entrado y se preparaban con generosidad para llegar a ser Siervas. Pero a todas encontró el Señor preparadas. Desde que el teléfono sonó por primera vez, pedimos a nuestra Madre del Cielo que las protegiera bajo su manto. No dudamos de que lo ha hecho. Y ahora, nuestra mirada se dirige hacia el Cielo, donde esperamos —por la misericordia de Dios— que el Señor las haya recibido”.

«Todo para gloria de Dios»

«Por supuesto —prosigue la hermana Kristen—, también somos conscientes de que este es solo el primer paso en un largo proceso de estudio. Solo queremos que se cumpla la voluntad de Dios y que todo sea para su gloria. Si Él la quiere finalmente elevar a los altares, bendito sea. Nos llenaría de alegría ver que una Sierva del Hogar de la Madre ha vivido fielmente su vocación y ha llegado a la meta, para que así ayude a los demás a llegar allí».

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de la hermana Clare, las Siervas del Hogar de la Madre establecieron su primer convento en Irlanda, en el condado de Roscommon. En 2020, se publicó su biografía Clare Crockett: Alone with Christ Alone, y también hay un documental sobre su vida.

«En este año jubilar de la Esperanza que comienza en breve, abrir una causa de beatificación nos hace mirar la vida cristiana con una esperanza renovada, porque Dios sigue suscitando en el mundo personas que se significan de modo admirable en su seguimiento. Una nueva causa de beatificación para la diócesis es un motivo de alegría siempre y tiene un significado especial en este año jubilar», ha afirmado el delegado diocesano para la Causa de los Santos, el sacerdote Diego Canales.