Juan Vicente Boo: «Ningún cardenal quiere salir elegido»

Juan Vicente Boo, vaticanista retirado, comenta en ECCLESIA sus impresiones sobre el cónclave que empieza este miércoles por la tarde.

Juan Vicente Boo tiene mucha información vaticana a sus espaldas, 23 años siguiendo a los papas como corresponsal para el ABC. Dos cónclaves, el de 2005 y el de 2013, una renuncia y tres pontificados. Aunque ya esta retirado sigue con mucho interés lo que sucede estos días en Roma.

¿Qué podemos esperar del conclave que empieza hoy?

Este conclave es distinto a los dos anteriores porque es el más universal de la historia. Hay cardenales electores de 70 países y en el anterior, en 2013, eran solo de 48, que era ya mucha representación. Por eso, a lo mejor tarda un poco más en salir la la fumata blanca.

La segunda característica de este cónclave es que ha habido un estruendo enorme en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, influencers, de mucha gente que simplemente no tenía preparación ninguna, algunos que hacían parasitismo informativo allí en la plaza de San Pedro para que se les vea que están en el lugar central en este momento, en la noticia del mundo. A diferencia de los medios de información religiosa que que sí conocen el tema y han hecho bien los deberes.

Pero lo importante es que los cardenales electores han vivido toda esta semana pasada de debates y demás, con mucha serenidad, tranquilidad y se han ido haciendo la idea de cuatro o cinco o seis candidatos que encajan con el retrato robot que ha ido saliendo durante los debates de cuáles son los principales problemas que hay que abordar, cuáles son las prioridades, cuál es el tono que debe tener el siguiente pontificado, etcétera. Todos estos temas se han manifestado sobre todo en una línea de continuidad.

¿Has podido seguir esas congregaciones generales? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuál es esa línea que ha salido en los debates? Eh no sé si las has podido seguir más o menos, qué qué es lo que has visto que ¿Cuál es esa línea?

En la última, la del lunes, que era como un resumen un poco de casi conclusiones, se habló de que hay que continuar con las reformas del Papa Francisco, sobre todo en hacer frente a los abusos sexuales de menores y personas vulnerables; en la reforma de la economía, ya que la corrupción se ha eliminado casi toda, pero ahora hay que hacer frente a un déficit del Vaticano y necesidades en varios lugares. Hay que consolidar la reestructuración de la curia que él hizo y que está yendo muy bien. Hay que mantener la línea de escucha a los laicos, la llamada sinodalidad, que ahora ya forma parte del ADN del catolicismo, y que antes solamente vivían los ortodoxos y que se vivía al principio del cristianismo, pero se había perdido. La paz, que es una continuidad entre todos los papas, el cuidado de la creación. Estamos en un momento enormemente delicado, no solamente desde el punto de vista de los peligros para la paz en el mundo, sino también la destrucción de la atmósfera y otros desastres ecológicos.

El perfil que piden para el próximo Papa, pues es también un experto en en humanidad, en misericordia, en esperanza. Son rasgos genéricos, pero que recuerdan mucho lo que hemos vivido en en este pontificado.

¿Por qué levanta tanta expectación la elección de un nuevo papa en una Europa tan secularizada?

En parte es por el fenómeno de las redes sociales y de la enorme cantidad de tiempo que las personas están en las redes sociales. Siempre ha habido interés, también en los cónclaves anteriores, pero la mayor parte de la gente acudía a medios de comunicación clásicos, sobre todo los que tienen vaticanistas permanentes en el Vaticano, como Ecclesia, que hace muy bien la información en este terreno, que es un terreno informativo especializado.

Siempre ha habido interés, lo que hay ahora es el interés de siempre, pero muchísimo más ruido y muchísimas más opiniones que no tienen ni pies ni cabeza porque provienen de gente que está intoxicando o de gente que se está autopromocionando con el evento.

En medio de todo este ruido se habla mucho de que si es necesario un Papa más progresista, o más tradicional. Es decir, se están usando un poco lógicas políticas. ¿S puede aplicar esta lógica al cónclave? ¿a los cardenales?

Hay que tener cuidado con traspasar a a los cardenales electores las lógicas de la política, porque ellos no funcionan así. Del mismo modo que los militares se caracterizan en general por el espíritu de servicio o los voluntarios de las ONG se caracterizan por el espíritu de servicio o los clubs de montaña por una pasión, por subir a las montañas, pues los cardenales tienen puntos de referencia que son el Evangelio y y los Hechos de los Apóstoles, como nos ha enseñado Francisco.

Nadie quiere salir elegido. Puede que haya alguna minoría pequeña con aspiraciones un poco de carrerismo como había antes en el Vaticano, pero que lo ha arreglado casi todo ya Francisco. Entonces, hay que tener en cuenta que no es como una asamblea general de accionistas de una compañía petrolera. Es una cosa muy distinta que tiene su lógica.

En esto que tú preguntabas, hay que darse cuenta de que en realidad no hay polarización, lo que hay es mucho ruido por uno de los lados, por el lado conservador, que responde sobre todo a intereses políticos y económicos conservadores de Estados Unidos o de México y demás, que hace mucho ruido y que durante los primeros días de reuniones de cardenales, pues han estado apareciendo una serie de personajes que han sido muy hostiles a Francisco durante 12 años y que siguen siéndolo ahora. Pero si se busca, bueno, y por el otro lado, ¿quién está haciendo ruido, haciendo crispación? Nadie. Hm. Es solo mucho ruido hostil de un lado y por lo tanto no hay que caer en la trampa de que tiene que haber un Papa que recupere la unidad. Bueno, estas personas que hacen ruido y que están descontentas y que responden a intereses políticos y económicos ajenos a la Iglesia Católica, van a seguir protestando con el siguiente Papa.