La Iglesia lanza la campaña de colecta Pro Tierra Santa: «Llevamos el corazón solidario de la Iglesia»

El pasado año se recaudaron más de 6 millones de euros que fueron destinados a 13 países

El cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, ha lanzado este viernes un llamamiento a todos los fieles para que también este año respondan a la convocatoria de la Colecta Pontificia para Tierra Santa el Viernes Santo y para que los habitantes, a los que nunca les ha faltado la «cercanía» del Papa Francisco, sentir «el corazón solidario de la Iglesia».

El grito de ayuda de Irán, Siria, Líbano y otras tierras

El rugido de las armas mortíferas resuena en todo el mundo, no hay tregua y muchos cristianos en Tierra Santa «no pueden más y abandonan los lugares donde sus padres y madres fueron testigos del Evangelio. Su grito de ayuda surge de Irak, Siria, Líbano y de muchas otras tierras», ha indicado Gugerotti. Además ha pedido que la invocación no quede desatendida, para que el Papa pueda «apoyar a las Iglesias locales a encontrar nuevos caminos y oportunidades” para vivienda, trabajo, formación escolar y profesional», porque si los cristianos se van y «si en Jerusalén y Palestina dejan sus pequeños negocios destinados a peregrinos que ya no van allí, Oriente perderá parte de su alma quizás para siempre».

Más de seis millones de euros recaudados

La Colecta para Tierra Santa, gracias a la labor de la Custodia Franciscana, es «la principal fuente de sustento de la vida que se desarrolla en torno a los Lugares Santos y el instrumento que la Iglesia se ha dado para estar al lado de las comunidades eclesiales de la Tierra Santa». Las actividades solidarias llevadas a cabo gracias a la Colecta van desde el mantenimiento de estructuras pastorales hasta estructuras educativas, asistenciales, sanitarias y sociales en los territorios de Jerusalén, Palestina, Israel, Jordania, Chipre, Siria, Líbano, Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e Irak.

En total, las donaciones recibidas en 2023 para la Colecta de Tierra Santa alcanzaron los 6.571.893,96 euros que podrán también sostener a jóvenes seminaristas y sacerdotes, religiosos y religiosas y, de manera compatible con los fondos disponibles, a algunos laicos.