La presencia cristiana en Tierra Santa peligra

ACN España lanza una campaña de emergencia para socorrer a los 47.000 cristianos que todavía residen en la tierra de Jesús

La mayor parte de la comunidad cristiana de Tierra Santa, que es una minoría de la población total, viven del sector turístico. Un sector prácticamente parado desde el inicio del conflicto hace seis meses. Según el director de proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional (ACN), Marco Mencaglia, «la presencia de los cristianos en Tierra Santa está amenazada. En la tierra donde nació y vivió Jesucristo existe hoy el peligro real de que desaparezca la presencia cristiana».

Los pocos que quedan, «están en un ambiente de absoluta desconfianza en el futuro, es un momento crítico -confirma Mencaglia-. Son minoría y si no tienen ayuda del exterior no se pueden mantener, no pueden vivir y se irán».

Para evitar un éxodo, ACN se ha puesto en marcha y enviará paquetes de emergencia para las familias más pobres, salarios para 50 familias en situación de desempleo y becas de formación profesional para 60 jóvenes.

La situación de extrema necesidad no les está haciendo renegar de su fe, y a pesar de no tener nada, se ayudan mucho entre ellos, por ejemplo, «algunas personas que han conservado su trabajo han decidido dar el 15% de su salario a las familias más pobres», señala el socio de proyectos de ACN, George Akroush.