Las eurodiputadas Isabel Benjumea y Margarita de la Pisa, Premios CEU por la Vida

El presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, resalta durante la entrega de los galardones que el compromiso en favor de la vida y la familia es fundamental para la sociedad actual

El Instituto CEU de Estudios de la Familia ha reconocido con sus Premios CEU por la Vida diferentes acciones a favor de la vida. En esta IX edición, las eurodiputadas Isabel Benjumea Benjumea (Partido Popular Europeo) y Margarita de la Pisa Carrión (VOX) han sido distinguidas con el Premio a la Defensa Pública de la Vida.

Tras recibir el galardón de manos de Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Isabel Benjumea ha subrayado que es un día de alegría porque «nos hemos unido para defender la vida sin etiquetas, sin complejos, alzando la voz desde las instituciones. Es esta unidad, y con esperanza, desde la que tenemos que animar a los demás a sumarse a esta causa de la defensa de la vida».

Y ha añadido: «Tampoco podemos engañarnos, debemos asumir con humildad que no somos la mayoría que nos gustaría, que nuestro mensaje no es el más apoyado por las instituciones».



Para Benjumea, «la defensa de la vida no es solo la defensa del no nacido; la defensa de la vida es la defensa de la dignidad, la igualdad de oportunidades, el cuidado del que sufre, el consuelo a los mayores y los enfermos, usando todos los medios que desde la sociedad podemos poner a su alcance».



Por su parte, Margarita De la Pisa ha manifestado que «estamos en riesgo de perder el derecho de libertad de conciencia, pensamiento y religión. Fundamentos del cristianismo empiezan a ser considerados discurso del odio en una cultura de cancelación».

La eurodiputada por VOX ha recordado que «no es libre una decisión si no hay elección», como ocurre con las mujeres embarazadas, que «no encuentran apoyo». En este sentido, ha alertado de la persecución que sufren «quienes quieren tenderles la mano» y ha llamado a clamar unos derechos de la mujer «coherentes con nuestra feminidad: derecho a protección del embarazo, de la maternidad, derecho a poder cuidar».

Premios a la creatividad

En el marco de los Premios CEU por la Vida, también se ha hecho entrega de los Premios a la creatividad en defensa de la vida, cuyo primer premio ha recaído en Effioh Agossou Emmanuel Lokossou, alumno del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo, por su relato: El cuidado de los mayores: desafíos, legado y perspectivas futuras.

Durante la inauguración, la directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña, ha recordado el sentido de estos premios que «reconocen el trabajo y la valentía de quienes lejos de quedarse en una posición cómoda y a favor de la corriente, manifiestan la manipulación que sufre la sociedad, ejercen un liderazgo, proponen alternativas y dan respuestas lejos del pensamiento único».

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha señalado que «una Universidad preparada para el futuro es una universidad que no pierde de vista lo humano, no puede obviar la defensa de lo que le corresponde al ser humano, de lo que son sus derechos fundamentales».

Por su parte, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, ha clausurado el acto y ha destacado el compromiso con la defensa a la vida y la familia, «un compromiso fundamental para cualquier sociedad».