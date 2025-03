Los actores de The Chosen: nuestro guion es el Evangelio

La quinta temporada de la serie, ‘La última cena’ se ha presentado en los cines Callao de Madrid, con la presencia de medios de toda Europa y gran parte del elenco

Gran parte del elenco de la exitosa serie The Chosen, que narra la vida de Jesús de Nazaret ha pasado por Madrid para presentar la quinta temporada a todos los medios europeos. En ECCLESIA hemos hablado con Shahar Isaac y Vanessa Benavente, que interpretan a san pedro y a la virgen María, respectivamente.

Shahar Isaac, ¿qué has aprendido de Pedro?

He aprendido todo. Primero, que somos humanos y no somos perfectos. Y a mí me encanta esa idea porque yo me siento como una persona que no es perfecta. A veces me sorprendo diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás enojado en este momento? ¿qué está pasando? Pero lo que tengo que hacer es decir, tranquilo, todo está bien, somos humanos. Y es algo que sí creo que l a serie intenta decir, que esos personajes no son sagrados en ese momento, son humanos y no todo es perfecto. Y yo estoy orgulloso de ser parte de algo que no intenta interpretar demasiado, igual que el público.

Esta pregunta es para Vanessa Benavente y Shahar Isaac. Jesús es un personaje cuya historia conocemos mejor, sabemos mucho más de los detalles de su vida, al menos de los años que trata la serie, pero los personajes de María y Pedro son mucho más desconocidos. Entonces, ¿cómo habéis investigado a los personajes que interpretáis para poder meteros en el papel?

Shahar: Saber lo menos posible sobre este personaje me ayudó mucho porque no se puede actuar con ideas, solo se puede actuar con personajes llenos, completas. Es verdad que los evangelios no explican lo suficiente sobre el personaje para que se pueda entender todo. Entonces, yo tenía mis evangelios como si fueran los guiones de la serie porque ahí podía encontrar el personaje completo que querían crear, la relación con su mujer, la relación con su hermano… Por eso no podía ser la mezcla entre el personaje sagrado y el personaje humano, yo tenía que enfocar el guion y tener confianza en el creador de la serie Dallas Jenkins. Él sabe el camino, entonces yo tengo solo que seguir su camino para encontrar una versión muy profunda de esas personas, de esos humanos.

Vanessa: mi mapa son siempre los guiones. Desde un inicio decidí no ver ninguna representación que se ha hecho de María o tratar de investigar acerca de su historia. Luego sí, simplemente por curiosidad he leído un libro que no trataba mucho acerca de ella, porque es verdad que no hay mucho acerca de ella, pero de cómo vivían las mujeres en esa época, sobre todo porque el rol de la mujer ha cambiado tanto, tantísimo. Tú te puedes imaginar más o menos lo que puede haber sido en esa época, pero quería algo un poco más definitivo. Y ha habido muchas cosas que me ha gustado enterarme, como por ejemplo que aquellos que iban contra el Estado, el castigo era usualmente la crucifixión. Entonces era algo muy presente en la vida de María. No es algo que ay, a lo mejor sucede, no, no, es que es muy probable que suceda, sobre todo si es alguien que está atentando contra el status quo. Ese tipo de detalles me han ayudado bastante.