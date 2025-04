La ACdP ha organizado una fiesta con artistas como Beret, Cali & El Dandee Y Hakuna Group Music el 26 de abril

Madrid acoge por tercer año consecutivo la Fiesta de la Resurrección, un evento gratuito organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) para conmemorar la Resurrección del Señor. La cita tendrá lugar el 26 de abril de 2025 a las 18:30h en la Plaza de Cibeles, una cita que va haciéndose un hueco en el panorama de festivales de la primavera madrileña. Contará con un cartel de artistas destacados, que incluye a Beret, Cali & El Dandee, Siempre Así, Kike Pavón y Hakuna Group Music.

La rueda de prensa de presentación del evento, celebrada en la Universidad CEU San Pablo el 1 de abril, ha contado con la participación de algunos de los artistas y organizadores, como el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, y el secretario nacional de Comunicación, Pablo Velasco. Durante este encuentro, Alfonso Bullón de Mendoza destacó la importancia de «disfrutar juntos del acontecimiento más importante de la historia en la plaza pública», recordando lo que les dijo el Papa en la primera edición, que «el que canta reza dos veces». Javi Nieves, locutor de Cadena 100, y que será el encargado de conducir el evento, ha expresado su agradecimiento por pasar «de abajo a arriba», haciendo referencia a que pasa de espectador a subirse al escenario.

En conversación con ECCLESIA, Beret ha compartido sus reflexiones sobre cómo su fe influye en su música. A pesar de no ser practicante, se considera creyente y explica que «en realidad es un efecto mariposa. Porque el hecho de ser creyente me hace escribir ciertas cosas que a lo mejor no escribiría si no lo fuera. Por lo tanto, creer me hace también tener esperanza, poder hablar de «x» cosas que en otras circunstancias no haría, porque a lo mejor sería más frío». Respecto a su participación en la Fiesta de la Resurrección, Beret ha señalado a ECCLESIA que su motivación principal es «porque creo que el trasfondo, independientemente de cualquier circunstancia, es el amor. Y creo que mis canciones reflejan mucho eso, tanto el amor hacia alguien o algo como el amor propio». Además, el cantautor sevillano ha manifestado su emoción por cantar en Madrid y ha adelantado que interpretará canciones nuevas.

Por su parte, Álex, uno de los miembros del Hakuna Group Music, se ha mostrado muy alegre de que se pueda repetir esta experiencia. Atribuye su éxito a que «la vida llama a la vida» . Su compañera Cata, ha destacado la gran afluencia de personas de todas las edades y la alegría que se vivió en la edición anterior.

El grupo andaluz Siempre Así, con 33 años en los escenarios, considera imprescindible celebrar la Resurrección, recordando que en sus conciertos siempre cantan la salve rociera y dan gracias a Dios y a la virgen. DJ El Pulpo también repetirá su actuación, completando un cartel dirigido por Javi Nieves. La ACdP continúa así con su apuesta por celebrar de forma pública y festiva la Resurrección de Cristo.