Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores: la soledad no es una condición inevitable

Conocemos de primera mano el Plan Ruth, de la diócesis de Getafe, que ofrece un acompañamiento a los mayores que viven en residencias y sufren la carencia de vínculos afectivos

En el salón común de una residencia para mayores en Parla, la atmósfera se llena de una animada actividad cada tarde. Los gritos alegres y los aplausos resuenan durante la partida de bingo, una excusa para romper con la rutina y compartir momentos de risas. Sin embargo, detrás de ese ruido festivo y aparente alegría, la soledad no deseada se insinúa con sutileza, ocultándose en las miradas que se pierden, en los silencios prolongados, o en las sillas que permanecen vacías porque no todas las familias pueden o quieren visitar con frecuencia.

La soledad en las residencias no siempre se percibe a simple vista; no es un grito o un llanto. Más bien es una presencia silenciosa, una sombra que acompaña a muchos mayores, incluso en espacios llenos de gente. Estudios recientes señalan que cerca de la mitad de los residentes reciben pocas visitas a lo largo del año o incluso ninguna en absoluto. Ese vacío emocional repercute en su bienestar físico y psicológico, y aunque los cuidados médicos son profesionales y eficientes, el calor humano y la compañía real pueden llegar a marcar la diferencia.

Es precisamente para combatir esta realidad que nace el Plan Ruth, una iniciativa impulsada por la diócesis de Getafe que busca acompañar de manera personal y constante a las personas mayores que viven en residencias y sufren esa carencia de vínculos afectivos. El proyecto no surge de grandes discursos ni complejas estrategias, sino de una conversación sencilla, que fue tomando forma y alcance hasta convertirse en un compromiso concreto de acompañamiento.

María es una de las voluntarias que forman parte de esta iniciativa. Cada semana visita a Ana, una residente con deterioro cognitivo avanzado. Ana no la reconoce la mitad de los días; a veces la confunde con alguien del pasado, otras simplemente la observa en silencio. Sin embargo, María no se rinde ni se aleja. En su constancia está el sentido mismo del Plan Ruth: una presencia fiel que, aunque parezca invisible, es un ancla para quienes viven sumergidos en el olvido y la soledad.

Inspirado en las catequesis de Francisco

Coordinado por Álvaro Medina, delegado diocesano de Pastoral de Personas Mayores en la Diócesis de Getafe, el Plan Ruth se inspira en las catequesis que el papa Francisco —quien instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año alcanza su quinta edición— dedicó el año pasado a las figuras bíblicas de Ruth y Noemí, símbolos de lealtad y acompañamiento incondicional. El nombre remite a Ruth, quien eligió quedarse junto a su suegra en un gesto de fidelidad y cariño, una imagen que encarna la filosofía del proyecto: no abandonar a quien necesita compañía y reconocimiento.

En España, más de 390.000 personas mayores residen en centros especializados. De ellas, aproximadamente el 60 % no recibe visitas con regularidad y cerca del 30% no recibe ninguna en absoluto. Esta soledad profunda y silenciosa es un problema estructural que afecta tanto al bienestar emocional como a la salud integral de los residentes. El Plan Ruth propone algo sencillo, pero fundamental: acompañar. Cada voluntario se compromete a visitar regularmente a una persona concreta para crear un vínculo estable y duradero. No se trata de ofrecer actividades de entretenimiento ni de suplir cuidados médicos, sino de garantizar una presencia humana que reivindique el valor de cada persona más allá de su condición.

Desde la coordinación del proyecto se destaca que lo más importante no es la conversación ni el reconocimiento explícito, sino la fidelidad y constancia en la presencia. Los voluntarios asumen que la relación puede ser frágil o difícil, que muchas veces no habrá palabras, y que lo que realmente importa es la voluntad de estar ahí, semana tras semana.

La formación que reciben los voluntarios se centra en entender los ritmos y limitaciones de quienes acompañan, asumiendo la vulnerabilidad y respetando el espacio del otro, sin imponer expectativas ni demandas. Esa fidelidad silenciosa es la base para que la relación se transforme en un vínculo significativo. Medina recuerda que no es suficiente con acercarse y darles un beso; los residentes, como cualquier otra persona, necesitan una compañía estable, duradera y verdadera.

Una dimensión distinta

Desde la diócesis se subraya que el Plan Ruth no pretende sustituir los cuidados profesionales, sino ofrecer una dimensión distinta: un cuidado humano y gratuito, un gesto sencillo, como una mano cogida en silencio, una visita semanal que transmite el mensaje de «no estás solo».

Actualmente, el proyecto se desarrolla en algunas residencias de la zona, pero ya se planifica su extensión a más centros tras el verano. La idea es que esta presencia pueda llegar a muchos más mayores que viven en la sombra de la soledad.

En una sociedad que a menudo mide la vida por la productividad o la utilidad, esta iniciativa reivindica la dignidad de quienes han sido invisibilizados. El Plan Ruth recuerda, con discreción y constancia, que toda persona merece vínculos y que la soledad no es una condición inevitable, sino una realidad que se puede transformar y dar voz a quienes parece que ya no la tienen.