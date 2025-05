Oda a la verdad

By

Nos ha tocado vivir un tiempo donde hay voces altas y verdades bajas, muchas conexiones pero poca comunicación. En esta era del internet, de lo viral, del WhatsApp, en ocasiones, estorba la verdad. La verdad puede llegar a incomodar, a molestar, porque, de alguna manera, nos interpela a ser mejores personas, a hacer las cosas mejor y, por eso, muchos prefieren disfrazarla, adaptarla a su pensamiento o incluso ignorarla. En este tiempo usamos muchas palabras, pero pocos mensajes que merezcan la pena ser escuchados.

El lunes, el papa León XIV, en el discurso que pronunció antes los profesionales de la información, recordó algo esencial: «La paz comienza con cada uno de nosotros, y no hay paz sin verdad». Este mensaje no es solo para periodistas, sino para todo el mundo. La verdad no es un asunto solo para los profesionales, también es una virtud personal. Cada día elegimos: ser personas íntegras o cómplices del engaño, vivir con autenticidad o con el engaño.

León XIV también subrayó que la verdad no es una imposición ni un arma arrojadiza. Es una brújula. Es el suelo firme sobre el que pueden construirse relaciones humanas justas, políticas limpias y un periodismo que dignifique. La verdad es la virtud que da coherencia a nuestra vida, lo que nos hace ajustarnos a la realidad, el poder afrontar cada situación de una manera más serena. La verdad nos ayuda a encontrarnos con la verdad en mayúsculas.

Cada día hay más ventanas abiertas, pero con pocas vistas sinceras, hay más luz que nos alumbra el intelecto, pero poca claridad al aplicarlo, es por eso que hoy muchos desconfían de la verdad. No porque no crean en ella, sino porque temen que los confronte. El relativismo ha instalado la idea de que cada quien tiene «su verdad», y que todas valen lo mismo. Pero eso es falso.

Todos podemos opinar sobre un hecho, y cada uno tendrá, según su experiencia personal, una opinión o una actitud. Pero la verdad, como dice santo Tomás, es la adecuación a la realidad. Hay opiniones legítimas, sí, pero eso no convierte la realidad en algo que pueda cambiarse. El Papa, en su intervención, lo dijo claro: «La verdad no se adapta a nosotros; somos nosotros quienes debemos buscarla».

Y buscarla implica valentía. Porque la verdad, a veces, exige un sacrifico. Exige cambiar. Exige pedir perdón. Exige decir «me equivoqué». Pero sin ese ejercicio, personal, caemos en una cultura de la apariencia, donde lo que importa no es lo que es, sino lo que parece. Lo que nos lleva a ser más frágil como sociedad, y más débiles como personas, porque no nos sostenemos en una verdad fuerte, sino en una mentira endeble.

La coherencia de vida es esa virtud que no necesita testigos y, de alguna manera, se convierte en una forma concreta de contribuir a mejorar la sociedad. Ser íntegros en lo pequeño: en cómo hablamos, en cómo trabajamos, en cómo tratamos al prójimo. Porque la verdad empieza en casa, en los gestos cotidianos, en la familia, con los padres, los hijos, los amigos, o en como actuamos cuando nadie nos ve.

Busquemos siempre la verdad. La verdad se vive. Se testimonia. Se comparte. Y desde ahí transforma, porque una sociedad que pierde el amor a la verdad se condena a vivir en la sospecha y la división.

El Papa nos recordó que hay otro camino. Uno donde la verdad y la paz no son ideales, sino decisiones diarias. Quizás no cambien el mundo en un día, pero sí pueden empezar por cambiarnos a nosotros.

Porque si hay algo más revolucionario que decir la verdad, esto es vivirla.

Ser honestos, sinceros, coherentes e íntegros en este tiempo es ser valientes.