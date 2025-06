Organizaciones católicas españolas piden «condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas» en la Conferencia de la ONU en Sevilla

By

Subrayan la injusticia de que, mientras el 80 % de la nueva deuda mundial en 2023 provino de países ricos, las naciones en desarrollo afrontan costes de interés hasta 12 veces superiores

Con motivo de la próxima IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, las principales organizaciones católicas españolas se han unido para hacer un llamamiento urgente a la condonación de las deudas impagables de los países empobrecidos y la conocida como «deuda ecológica». Esta petición, enmarcada en el Jubileo 2025, busca promover reformas financieras transformadoras que alivien la crisis de una deuda insostenible y que afecta muy especialmente a las poblaciones vulnerables.

La iniciativa llega impulsada por la Conferencia Episcopal Española, el arzobispado de Sevilla, la alianza «Enlázate por la Justicia», Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, REDES y el HUB España de la Economía de Francisco, y cuenta con la colaboración de la Universidad Loyola y la Fundación Etea.

Todas estas organizaciones recuerdan que, según la ONU, 3.300 millones de personas (de entre más de 8.000 millones en todo el mundo) carecen de servicios vitales debido al endeudamiento, lo que agrava la pobreza y la desigualdad. Subrayan la injusticia de que, mientras el 80 % de la nueva deuda mundial en 2023 provino de países ricos, las naciones en desarrollo afrontan costes de interés hasta 12 veces superiores. La inflación, los préstamos injustos y las crisis económicas impiden a las naciones más pobres invertir en su gente y su futuro.

Este clamor se alinea con los mensajes del papa Francisco en la bula del Jubileo 2025 Spes non confundit y en el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2025, donde se insta a las naciones más ricas a reconocer la gravedad de sus decisiones y condonar las deudas. En el texto, el Papa recientemente fallecido enfatiza que, más allá de la magnanimidad, es una cuestión de justicia, agravada por una «verdadera deuda ecológica» entre el Norte y el Sur, vinculada a desequilibrios comerciales y el uso desproporcionado de recursos naturales.

Así las cosas, las organizaciones católicas instan a todas las parroquias de España a leer la Declaración de Sevilla antes de la Conferencia Internacional. Esta declaración, fruto de la jornada «¿Deuda o Desarrollo?» celebrada el 11 de marzo, destaca seis propuestas cruciales:

Cancelación o reestructuración de la deuda para liberar a los países más vulnerables.

2. Canjes de deuda (debt swaps) por inversiones en salud, educación, seguridad alimentaria y medioambiente.

3. Mayor regulación y transparencia en el endeudamiento internacional, evitando condiciones perjudiciales.

4. Creación de sistemas justos de financiación climática que reconozcan la deuda ecológica.

5. Un marco multilateral inclusivo y equitativo para las crisis de endeudamiento soberano.

6. Una economía centrada en la persona humana, basada en la justicia, la solidaridad, el bien común y el respeto a la naturaleza.

La Declaración de Sevilla concluye con un potente recordatorio: «La paz no puede existir sin justicia social, y la justicia social exige una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad».

La Conferencia de Sevilla es una cita clave, pero la Iglesia española seguirá alzando su voz por la dignidad humana y el cuidado del planeta en otras citas internacionales de gran interés, como la Cumbre de Desarrollo Social de Catar, el G20 de Sudáfrica y la COP30 en la Amazonía.

Las entidades católicas han organizado una serie de eventos desde el 25 de junio hasta el 3 de julio para amplificar su mensaje:

—Miércoles, 25 de junio: Mesa Redonda «Justicia y dignidad, jubileo de la esperanza y financiación para el desarrollo» en la Fundación Cajasol, con expertos en economía internacional y el Obispo Auxiliar de Sevilla.

—Círculo de Silencio especial en la Plaza Nueva.

—Viernes, 27 de junio: Mesa Redonda «¿Qué financiación para qué desarrollo?» en el Centro de Actividades de los ODS Fundación MAS.

—Vigilia Especial en la S.I. Catedral de Sevilla, presidida por el Arzobispo de Sevilla.

—Sábado, 28 y Domingo, 29 de junio: Participación en el Foro Social organizado por el Mecanismo de la Sociedad Civil para la FfD.

—Gran Marcha de la Sociedad Civil desde los Jardines de Cristina hasta Las Setas (Plaza de la Encarnación) el domingo 29.

—Lunes, 30 de junio: Mesa Redonda «Son personas, no números: economía al servicio de las personas y el planeta» en el Palacio Arzobispal, con la participación de Eduardo Agosta Scarel (CEE-Director Ecología Integral) y Emilce Cuda, secretaria ejecutiva de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano. Este panel ha sido presentado como Side Event oficial dentro de FIBES.

Eventos Adicionales:

—Un Side Event oficial organizado por la delegación de la Santa Sede dentro de FIBES, el lunes 30 de junio.

—Un Side Event externo, «Jubilee, Debt and Development», el martes 1 de julio en el Palacio Arzobispal, organizado por Initiative For Policy Dialogue (IPD) at Columbia University, Suramericana Vision, Caritas Internationalis y CAFOD, con la presencia confirmada del Premio Nobel Joseph Stiglitz.