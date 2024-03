Paolo Pezzi, arzobispo de Moscú, tras el atentado en Rusia: «La respuesta de Dios al sufrimiento es una presencia amorosa»

«Hoy nuestros corazones están llenos de horror y dolor», recoge en un comunicado

El arzobispo católico de Moscú, Paolo Pezzi, ha reaccionado al brutal atentado perpetrado este viernes a las afueras de la capital rusa que ha dejado más de 130 fallecidos.

«Tras el brutal ataque terrorista en Moscú, quisiera expresar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y mi apoyo a todos los que sufrieron esta terrible tragedia», afirma el arzobispo en un comunicado.

Y continúa: «Hoy nuestros corazones están llenos de horror y dolor, pero no permitiremos que nos hagan olvidar que nuestras vidas y las de todas las personas están en manos de Dios. Y la Semana Santa, en la que mañana entra la Iglesia católica, nos recuerda que la muerte no es la última palabra, que Cristo vence a la muerte. Pero […] no nos libera del sufrimiento, sino que lo atraviesa con nosotros. La respuesta de Dios al sufrimiento humano es una presencia amorosa».

Así, pide oraciones por todos los que están en peligro, por los fallecidos y heridos y por todos aquellos que están llamados a ayudarlos. «No desesperes y sé esa presencia amorosa de Cristo allá donde estés, sé testigo de esperanza en estos tiempos oscuros», concluye.