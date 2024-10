El Papa escribe a los católicos de Tierra Santa tras un año de «espiral de violencia»: «Estoy con vosotros»

Denuncia la «vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional y de los países más poderosos para silenciar las armas y poner fin a la tragedia de la guerra»

Un año después de que «la espiral de violencia» se desatase en Tierra Santa con el brutal ataque de Hamás a Israel y la posterior respuesta de este, y en mitad de una jornada de ayuno y oración, el papa Francisco ha escrito una carta a los católicos de Tierra Santa para mostrar su cercanía.

«Tengo una cosa en el corazón que quiero deciros, hermanos y hermanas, pero también a todos los hombres y mujeres de toda confesión y religión que sufren en Oriente Medio la locura de la guerra: estoy cerca de vosotros, estoy con vosotros», escribe el Pontífice.

Así, se acuerda de los habitantes de Gaza, «maltratados y agotados»; de los que han tenido que dejar sus hogares y abandonar las escuelas y «vagar en busca de un destino para escapar de las bombas»; de las madres que derraman las lágrimas mirando a los hijos muertos o heridos; y de los niños que no pueden jugar y tienen que tienen miedo de mirar hacia arriba «porque llueve fuego del cielo».

Además, de mostrar este apoyo a la población que sufre, el Papa denuncia «la vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional y de los países más poderosos para silenciar las armas y poner fin a la tragedia de la guerra».

Y continúa: «La sangre corre, las lágrimas también; la ira aumenta, junto con el deseo de venganza, mientras parece que pocos se preocupan por lo que más se necesita y lo que la gente desea: el diálogo, la paz. No me canso de repetir que la guerra es una derrota, que las armas no construyen el futuro, sino que lo destruyen, que la violencia nunca trae la paz».

Una semilla amada por Dios

Dirigiéndose al pueblo católico de manera particular, les da las gracias por querer permanecer en estas tierras, por saber rezar y amar. «Sois una semilla amada por Dios. Y así como una semilla, aparentemente sofocada por la tierra que la cubre, sabe siempre encontrar el camino hacia arriba, hacia la luz, para dar fruto y vida, así vosotros no os dejáis tragar por las tinieblas que os rodean, sino que, plantados en vuestras tierras sagradas, os convertís en brotes de esperanza», agrega.

Finalmente, el Pontífice vuelve a invitar a todos a pedir a Dios la paz con el ayuno y la oración, «armas del amor que cambian la historia, armas que derrotan a nuestro único y verdadero enemigo: el espíritu del mal que fomenta la guerra». «Por favor, dediquemos tiempo a la oración y redescubramos el poder salvador del ayuno», concluye.