El Papa llama esta Cuaresma a atravesar el desierto de la esclavitud hacia la libertad

El camino de la Cuaresma es el camino hacia la libertad. Es el mensaje que ha querido transmitir el Santo Padre cuando quedan diez días para el comienzo de este nuevo tiempo litúrgico. La llamada a la libertad es una llamada, ha dicho, vigorosa. «No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino». Camino es la segunda palabra importante de la Cuaresma, es el abandono de las esclavitudes hacia la vida.

Un camino que tiene que ser concreto, queriendo ver la realidad. «Hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos: ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen». Si hacemos un trabajo serio de cuaresma, ha insistido Francisco, si al escuchar estos gritos «confesamos que seguimos bajo el dominio del Faraón».

Pero la salvación no viene del Faraón sino de Dios. En el relato de Moisés en el desierto con el pueblo de Israel, es Dios quien se conmueve y libera, no Israel que lo pide. Pero ¿queremos un mundo nuevo? El Papa cree que «el testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios».

Durante 40 días Dios estará con nosotros queriéndonos como hijos no como súbditos. «En Cuaresma, encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido». Esto, advierte Francisco, implica una lucha. El sentirse omnipotente, la seducción de la mentira, el apego al dinero, la traición a personas cercanas. Ante todo eso, debemos mirar a los humildes, que «son una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene el mundo».