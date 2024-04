El Papa señala «el gran riesgo» de nuestro tiempo: la pobreza de la fragmentación y el egoísmo

Francisco ha recibido esta mañana en el Aula Pablo VI a abuelos y niños, en un encuentro promovido por la Fundación Età Grande

Ante cientos de niños y abuelos en el Aula Pablo VI del Vaticano, el papa Francisco ha reivindicado, una vez más, el papel y la riqueza de los mayores y ha defendido que la relación entre los miembros de ambas generaciones «nos hace mejores».

En su alocución, durante el encuentro en el Aula Pablo VI, auspiciado por la Fundación Età Grande, ha alertado ante la tentación de pensar solo en uno mismo, pues, de este modo, la riqueza se pierde y se produce «un empobrecimiento de la humanidad».

«Y este es un gran riesgo para nuestro tiempo: la pobreza de la fragmentación y del egoísmo. El egoísta es el más pobre, porque el egoísmo empobrece», ha recalcado.

En su opinión, hacer caso a los cantos de sirena que proponen pensar solo en uno mismo supone engañarse, pues vivir como islas genera mucha soledad. Y ha puesto el ejemplo de los mayores que, por culpa de la cultura del descarte, «se quedan solos y tienen que pasar los últimos años de su vida lejos de su casa y de sus seres queridos».

Para el Pontífice, «los ancianos no deben estar solos, deben vivir en familia, en comunidad, con el afecto de todos. Y si no pueden vivir en familia, hay que ir a buscarlos y estar cerca de ellos».

«Es curioso: el amor nos hace más sabios. Queridos nietos, vuestros abuelos son la memoria de un mundo sin memoria, y «cuando una sociedad pierde la memoria, está acabada». No debemos perder la memoria. Escuchad a vuestros abuelos, sobre todo cuando os enseñan con su amor y su testimonio a cultivar los afectos más importantes, que no se consiguen a la fuerza, no aparecen con el éxito, sino que llenan la vida», ha agregado.

Además de este encuentro, este sábado, Francisco se ha reunido con los seminaristas que se forman para el sacerdocio en la archidiócesis de Burgos.